В 1 Нигматуллин Артур Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 4 Бауэр Роберт Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 8 Григалава Гиа Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 33

З 90 Довбня Александр Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 48 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 92 Рассказов Николай Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 21 Кадири Абдул Мохаммед Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 7 Ломовицкий Александр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 82 Хлусевич Даниил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 77

П 20 Чаушич Горан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

Н 19 Джорджевич Лука Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

П 13 Панченко Кирилл Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 36 Левашов Михаил

В 50 Шамов Егор

З 5 Бурлак Тарас

З 3 Сокол Артем

З 14 Хагуш Анри

П 23 Горбатенко Игорь Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

П 18 Громыко Валерий

П 44 Кангва Кингс

П 15 Ковалев Юрий

П 70 Костадинов Георгий Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 57

П 28 Пантелеев Владислав Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 15

Н 17 Аджоев Гурам