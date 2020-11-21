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1 : 0
завершен
вчера, 19:00
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Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|Миранчук Антон
|1:0(П)
|72’
|Крыховяк Гжегож
|8’
|Чорлука Ведран
|21’
|37’
|Панченко Кирилл
|Чорлука Ведран
|45+2’
|52’
|Чаушич Горан
|75’
|Костадинов Георгий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|33’
|Костадинов Георгий
|Григалава Гиа
|Лысцов Виталий
|Эдер
|46’
|73’
|Пантелеев Владислав
|Панченко Кирилл
|77’
|Горбатенко Игорь
|Хлусевич Даниил
|Рыбчинский Дмитрий
|Игнатьев Владислав
|89’
|Камано Франсуа
|Миранчук Антон
|90+1’
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|9
|Удары по воротам
|12
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|5
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|21
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|5
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|0
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|3
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Локо норм играл, с реализацией беда
Локо норм играл, с реализацией беда
Хоть не левая пенка?
Хоть не левая пенка?
А на деле
Выпросили левейшую пенку
На том и выиграли
А на деле
Выпросили левейшую пенку
На том и выиграли
Я надеюсь здесь нет предпосылок,что паровоз пойдёт под откос?
Я надеюсь здесь нет предпосылок,что паровоз пойдёт под откос?