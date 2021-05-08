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Арсенал - Рубин
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Локомотив - Динамо
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Рубин

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) 2:4 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) Рубин
Арсенал
2 : 4
завершен
08 мая 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 15 - 24.1
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 1.8
Средний возраст: 27.4 - 26.1
Средний рост: 184.8 - 184.4
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 3-4-3 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
Рубин
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 29 тур
Стадион Арсенал (Тула) +9 +10, Дождь
Телетрансляция: МАТЧ ФУТБОЛ !
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.303.442.30
Лига Ставок 2.85 3.10 2.70
Мелбет 2.94 3.27 2.60
BetBoom 2.80 3.09 2.80
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    25' (1:0) Хлусевич Даниил (82) (Ткачев Сергей (11))
     
    28' Ткачев Сергей (11)
     
    32' (2:0) Джорджевич Лука (19) (Хлусевич Даниил (82))
     
    52' Ткачев Сергей (11)
     
    2
    62' Джорджевич Лука (19)
    62' Бурлак Тарас (5) уходит с поля, Сокол Артем (3) вышел на поле
     
    2
    77' Кангва Эванс (10) уходит с поля, Панченко Кирилл (13) вышел на поле
    77' Чаушич Горан (20) уходит с поля, Пантелеев Владислав (28) вышел на поле
     
    81' Хлусевич Даниил (82)
     
    87' Коновалов Игорь (21) уходит с поля, Луценко Евгений (48) вышел на поле
     
    90+5' Григалава Гиа (8)
     
    41' Мусаев Леон (38) уходит с поля, Игнатьев Иван (19) вышел на поле
     
    52' (2:1) Деспотович Джордже (9)
     
    54' Бакаев Солтмурад (87)
     
    60' (2:2) Макаров Денис (25) (Бакаев Солтмурад (87))
     
    63' Зуев Александр (12)
     
    66' (2:3) Старфельт Карл (2) (Йевтич Дарко (8))
     
    74' Бакаев Солтмурад (87) уходит с поля, Костюков Михаил (14) вышел на поле
     
    79' Зотов Георгий (31)
     
    89' (2:4) Костюков Михаил (14) (Игнатьев Иван (19))
     
    90+1' Макаров Денис (25) уходит с поля, Уремович Филип (5) вышел на поле
    Голы
    Хлусевич Даниил
    ассистент Ткачев Сергей     		1:0 25’
    Джорджевич Лука
    ассистент Хлусевич Даниил     		2:0 32’
    52’ 2:1(П) Деспотович Джордже
    60’ 2:2 Макаров Денис
    ассистент Бакаев Солтмурад
    66’ 2:3 Старфельт Карл
    ассистент Йевтич Дарко
    89’ 2:4 Костюков Михаил
    ассистент Игнатьев Иван
    Наказания
    Ткачев Сергей 28’
    Ткачев Сергей 52’
    54’ Бакаев Солтмурад
    Джорджевич Лука 62’
    63’ Зуев Александр
    79’ Зотов Георгий
    Хлусевич Даниил 81’
    Григалава Гиа 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    41’ Игнатьев Иван Мусаев Леон
    Сокол Артем Бурлак Тарас 62’
    74’ Костюков Михаил Бакаев Солтмурад
    Панченко Кирилл Кангва Эванс 77’
    Пантелеев Владислав Чаушич Горан 77’
    Луценко Евгений Коновалов Игорь 87’
    90+1’ Уремович Филип Макаров Денис
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 18
    		3 Удары в створ 6
    		16 Фолы 9
    		6 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		33% Владение мячом 67%
    		2 Cэйвы 2
    		5 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Petergoff
    Petergoff
    10 мая в 15:33
    Кто то в перерыве, в судейскую сходил)))
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    08 мая в 23:17
    Хороший тренер Слуцкий, грамотный. Но как по мне у него слишком труслиивая тактика. Слишкоом боится проиграть. Если выйдут в еврокубки это будет особенно заметно. Помню его матчи еще в ЦСКА.
    Варвар7
    Варвар7
    08 мая в 22:32
    Лёне и Рубину - респект!
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответ Tostao (раскрыть)
    08 мая в 22:11
    Володя,спасибо!
    Tostao
    Tostao ответ rubinovyi2 (раскрыть)
    08 мая в 21:02
    Алексей, поздравляю с победой!
    pomor45
    pomor45 ответ valt134 (раскрыть)
    08 мая в 20:49
    Спортивный принцип.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    08 мая в 20:37
    Казань с победой...С Лёней Вам явно повезло..
    желаю чтобы вам
    желаю чтобы вам
    08 мая в 20:12
    левников встал на колени перед неграми, а у татар вообще взял в рот
    сканер
    сканер
    08 мая в 19:50
    Браво Рубин!При удачном раскладе можете и в ЛЧ попасть,удачи!
    Георг Шеп
    Георг Шеп ответ valt134 (раскрыть)
    08 мая в 19:24
      ildar_3871
      ildar_3871
      08 мая в 19:19
      Нам бы еще со Спартаком и с Локо сыграть , мы бы были на втором месте !)
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
      08 мая в 19:18
      Жаль )
      mishgan88
      mishgan88 ответ Илья Пыркин (раскрыть)
      08 мая в 19:16
      Это ты так думаешь)
      Пепс
      Пепс
      08 мая в 19:14
      Блин матч не смотрел, текстовуху только ((( мысли после первого тайма - 57, опять Дюпин один играет... фарт закончился, ну во втором побегут, может отыграют.... Второй тайм - фигасе, а могем)))))) Ну, в записи ща смотреть. Рубиновые с победооооой!!!!!!!)))))))))
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      08 мая в 19:11
      Прекрасный подарок от футболистов Рубина на юбилей Слуцкого! У Казани есть характер и стальные нервы, конечно. У меня нет сомнений в том, что Рубин будет играть в еврокубках в следующем сезоне! С волевой и столь важной победой, Казань)
      Илья Пыркин
      Илья Пыркин ответ mishgan88 (раскрыть)
      08 мая в 19:11
      1-2 Ротор победит
      valt134
      valt134
      08 мая в 19:00, ред.
      Тула, где твоя СЛАВА??? Завтра День Победы... Слить игру...
      mishgan88
      mishgan88
      08 мая в 18:55
      пускай автогол оформит в ворота Ротора)))
      mishgan88
      mishgan88
      08 мая в 18:54
      теперь осталось с Зурико договориться,что бы подыграл нам в последний игре))))))))))))))))))
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath ответ ildar_3871 (раскрыть)
      08 мая в 18:54, ред.
      Спартак в понедельник с Химками играет.
      У него на данный момент 2 игры ещё в запасе. 😉
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      08 мая в 18:52
      Лучше бы я этот матч смотрел, чем параллельный.
      ildar_3871
      ildar_3871
      08 мая в 18:49
      В следующем туре Спартак и Локо если проиграют второе место наше !)
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      08 мая в 18:47
      Ох ты,сколько людей нашлось на замену Хвичи!
      Поздравления Рубиновые!
      Но Левонид,не надо так нервы иметь,своим болельщикам..))))
      chromage
      chromage
      08 мая в 18:47
      С победой, ребят!
      particular
      particular
      08 мая в 18:39, ред.
      Арсенал, который по-хорошему играет только несколько избранных матчей, достоин нынешней участи... Рубин всё чаще радует, - Слуцкому удалось из неповоротливой команды сделать шустрого и забивного бойца...
      mishgan88
      mishgan88 ответ youtomee (раскрыть)
      08 мая в 18:39
        youtomee
        youtomee ответ valt134 (раскрыть)
        08 мая в 18:38
          mishgan88
          mishgan88
          08 мая в 18:38
          Мы Рубин!!! Нас не остановить!!!
          ildar_3871
          ildar_3871
          08 мая в 18:32
          Молодцы наши !
          valt134
          valt134
          08 мая в 18:25
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