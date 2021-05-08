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2 : 4
завершен
08 мая 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 15 - 24.1
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 1.8
Средний возраст: 27.4 - 26.1
Средний рост: 184.8 - 184.4
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 3-4-3 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Арсенал (Тула) +9 +10, Дождь
Телетрансляция: МАТЧ ФУТБОЛ !
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Хлусевич Даниил
ассистент Ткачев Сергей
|1:0
|25’
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Джорджевич Лука
ассистент Хлусевич Даниил
|2:0
|32’
|52’
|2:1(П)
|Деспотович Джордже
|60’
|2:2
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Макаров Денис
ассистент Бакаев Солтмурад
|66’
|2:3
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Старфельт Карл
ассистент Йевтич Дарко
|89’
|2:4
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Костюков Михаил
ассистент Игнатьев Иван
|Ткачев Сергей
|28’
|Ткачев Сергей
|52’
|54’
|Бакаев Солтмурад
|Джорджевич Лука
|62’
|63’
|Зуев Александр
|79’
|Зотов Георгий
|Хлусевич Даниил
|81’
|Григалава Гиа
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|41’
|Игнатьев Иван
|Мусаев Леон
|Сокол Артем
|Бурлак Тарас
|62’
|74’
|Костюков Михаил
|Бакаев Солтмурад
|Панченко Кирилл
|Кангва Эванс
|77’
|Пантелеев Владислав
|Чаушич Горан
|77’
|Луценко Евгений
|Коновалов Игорь
|87’
|90+1’
|Уремович Филип
|Макаров Денис
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|5
|Удары по воротам
|18
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|3
|Удары в створ
|6
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|16
|Фолы
|9
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|6
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|0
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|33%
|Владение мячом
|67%
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|2
|Cэйвы
|2
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|5
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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В их клубе (Рубине), столько же татар , как на Марсе ...
В их клубе (Рубине), столько же татар , как на Марсе ...
У него на данный момент 2 игры ещё в запасе. 😉
У него на данный момент 2 игры ещё в запасе. 😉
Поздравления Рубиновые!
Но Левонид,не надо так нервы иметь,своим болельщикам..))))
Поздравления Рубиновые!
Но Левонид,не надо так нервы иметь,своим болельщикам..))))