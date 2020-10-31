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2 : 2
завершен
сегодня, 20:00
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Стадион Джузеппе Меацца
|46’
|0:1
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Жервиньо
ассистент Эрнани
|62’
|0:2
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Жервиньо
ассистент Инглезе Роберто
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Брозович Марцело
ассистент Барелла Николо
|1:2
|64’
|Перишич Иван
|2:2
|90+2’
|23’
|Эрнани
|Раноккья Андреа
|67’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Инглезе Роберто
|Корнелиус Андреас
|Видаль Артуро
|Эриксен Кристиан
|58’
|Брозович Марцело
|Гальярдини Роберто
|59’
|Пинамонти Андреа
|Дармиан Маттео
|68’
|74’
|Сиприен Вилан
|Жервиньо
|74’
|Сом Симон
|Куртич Ясмин
|Янг Эшли
|Хакими Ашраф
|78’
|Наингголан Раджа
|Барелла Николо
|78’
|84’
|Бругман Гастон
|Грасси Альберто
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|25
|Удары по воротам
|5
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|9
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|7
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|15
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|2
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|1
|Cэйвы
|7
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|1
|Предупреждения
|1
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Хорошо зашел. Давил давил Интор Парму, но зашло в другие ворота ахах
Жервиньо молодца
Хорошо зашел. Давил давил Интор Парму, но зашло в другие ворота ахах
Жервиньо молодца