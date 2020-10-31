В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

П 36 Дармиан Маттео Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 68

З 6 де Врей Стефан Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 11 Коларов Александар Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 14 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 110 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

З 13 Раноккья Андреа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

П 2 Хакими Ашраф Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 78

П 23 Барелла Николо Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 78

П 5 Гальярдини Роберто Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 59

Н 14 Перишич Иван Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 24 Эриксен Кристиан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 58

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 97 Раду Ионуц

З 95 Бастони Алессандро

З 33 Д'Амброзио Данило

З 42 Моретти Лоренцо

З 15 Янг Эшли Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 12

П 77 Брозович Марцело Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 31

П 22 Видаль Артуро Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 32

П 44 Наингголан Раджа Ударов всего: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 12