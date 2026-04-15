ФИФА запретила традиционные для США вечеринки перед матчами ЧМ-2026

1776203897

сегодня, 00:58

ФИФА ввела запрет на традиционные для США вечеринки перед матчами чемпионата мира 2026 года.

Популярной культурной традицией в Штатах является организация таких мероприятий на парковках стадионов, где участники жарят еду на гриле, пьют напитки и общаются у открытых багажников автомобилей.

Их нельзя будет проводить на крупных стадионах, таких как «Арроухед Стэдиум» (Канзас-Сити), «МетЛайф Стэдиум» (Ист-Ратерфорд) и «Джилетт Стэдиум» (Фоксборо).

Вместо этого болельщикам будет предложено насладиться предматчевыми мероприятиями в специально оборудованных фан-зонах или VIP-ложах.