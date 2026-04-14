Новый глава «Марселя» считает, что клуб может войти в топ-20 в Европе

Новый президент «Марселя» Стефан Ришар высказался о том, что может помочь «провансальцам» стать лучше.

Ришар возглавил клуб 10 апреля, официально в должность он вступит 2 июля.

Будет переходный период, в течение которого у меня ещё не будет официального мандата, но я по-прежнему буду активно участвовать в жизни клуба и, в частности, в принятии решений. Мой настрой — сохранять спокойствие, потому что я всегда был таким. И я думаю, что чем больше трудностей нам придётся преодолевать, чем сильнее давление, тем больше нужно сохранять спокойствие. Считаю, что впереди меня ждёт много вызовов, это точно, и клуб тоже. Но мы должны подходить к ним спокойно, вдумчиво и методично.

В последние годы в этом клубе было слишком много нестабильности, как в плане тренеров, так и даже в самом составе. Знаете, футбол — это командный вид спорта. В нём, безусловно, есть очень талантливые в индивидуальном плане игроки, но это командная игра. Очень сложно добиться хорошей игры команды, когда треть или половина состава меняется каждый год. Это практически невозможно. Я думаю, что первое, что нужно этому клубу, — стабильность. Это, конечно, не означает, что никаких изменений не будет.

Если смотреть в среднесрочной перспективе, я думаю, что у «Марселя» есть абсолютно всё необходимое, чтобы войти в число 20 лучших европейских клубов и, следовательно, претендовать на участие в Лиге чемпионов каждый год.