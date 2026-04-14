Министр спорта заявил, что посредственные легионеры в чемпионате не нужны

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о том, как не перегнуть палку в вопросе ужесточения лимита на легионеров, который из-за ослабления конкуренции может привести к расслабленности российских футболистов, а цены на игроков среднего уровня станут выше.

В футболе у государства есть возможность регулировать исключительно число иностранцев на поле. А перевод любой дискуссии с темы легионеров на то, что нужно открывать больше академий, готовить больше тренеров и так далее лишь уводит от проблем развития детско-юношеского футбола.

Надо, чтобы клубы и футбольная тусовка наконец-то посмотрела на детей и начала вливать ресурсы не в посредственных легионеров и агентские вознаграждения, а в детей и растить наших юных футболистов для того, чтобы потом поставить в основной состав. Именно для этого мы и готовим это решение по ограничению числа легионеров в заявке и на поле. Поэтому приказ будет подписан в самое ближайшее время. Я об предупредил уже год назад. У клубов была возможность подготовиться.

Но это только первый шаг. Лимит продолжим совершенствовать. Иностранцы пусть приезжают, но их качество должно радовать болельщика.

Посредственные иностранные футболисты в нашем чемпионате не нужны. То, что в моменте могут подняться цены на трансферы на русских игроков, то это краткосрочный скачок, который потом нивелируется тем, что клубы будут вынуждены искать таланты, их воспитывать, закреплять и платить за их развитие. Поэтому бояться усовершенствования лимита не надо.