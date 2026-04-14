«Зенит» хочет подписать нападающего «Антальяспора»

сегодня, 20:13

Нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто попал в сферу интересов «Зенита».

Этим летом турецкий клуб готов рассмотреть предложение «сине-бело-голубых» по трансферу бразильца. «Трабзонспор» открыт к продаже форварда.

В нынешнем сезоне Фелипе Аугусто провёл за «Трабзонспор» 33 матча, в которых забил 13 голов.

Digger88
Digger88 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:27
"Видимо, у кого-то на Неве не прекращаются иллюзии относительно подобных приобретений..." - Не прекращается звук лесопилки, которая активно пилит.
Явно с бразильским рынком контакты по откатам хорошие, вернее более выгодные.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:15
Но ведь официально никто юбилей не отменял, да и хозяин будущего застолья и торжества пока на свободе и доступ к госбюджету открыт.
particular
сегодня в 21:03
Проложается искусственный отбор бразильских дарований... Видимо, у кого-то на Неве не прекращаются иллюзии относительно подобных приобретений...
Vilar
сегодня в 20:45, ред.
«Антальяспор» и «Трабзонспор» - это один и тоже клуб? Опять этот ИИ напутал?
Кстати, сейчас в Зените, по заявке на Соккере, 8 бразильцев - явный недобор.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:43
Тренеры в Турции не попали в сферу интересов Зенита ???

Не надо было бы ежегодно Жерсонов-Энрик прикупать......экономия...однако....
