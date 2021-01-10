В 25 Рейна Пепе Спасений: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 33 Ачерби Франческо Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 80 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 77 Марушич Адам Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 84

З 26 Раду Штефан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 3 Фелипе Луис Фолов совершено: 2 Отборы: 7 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 10 Альберто Луис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 65

П 29 Лаццари Мануэль Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Перехваты: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 84

П 6 Лейва Лукас Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 47 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 71

П 21 Милинкович-Савич Сергей Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 2 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Н 20 Кайседо Фелипе Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 71 Алиа Марко

В 55 Фурланетто Алессио

З 8 Андерсон Джаван Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 9

З 13 Армини Николо

З 4 Габаррон Патрик Хиль Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

З 14 Худт Уэсли

П 92 Акпа Акпро Жан-Даниэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 25

П 32 Катальди Данило Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 19

П 16 Пароло Марко

П 7 Перейра Андреас Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 19

П 18 Эскаланте Гонсало