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0 : 2
завершен
10 января 2021, 17:00
воскресенье
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Стадион Эннио Тардини (Парма)
|55’
|0:1
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Альберто Луис
ассистент Лаццари Мануэль
|67’
|0:2
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Кайседо Фелипе
ассистент Милинкович-Савич Сергей
|Буси Максиме
|23’
|Бругман Гастон
|28’
|Эрнани
|63’
|Балог Ботонд
|66’
|68’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Балог Ботонд
|Валенти Лаутаро
|34’
|Риччи Джакомо
|Осорио Йордан
|46’
|Инглезе Роберто
|Бругман Гастон
|63’
|64’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Альберто Луис
|70’
|Перейра Андреас
|Кайседо Фелипе
|71’
|Катальди Данило
|Лейва Лукас
|Михаила Валентин
|Сом Симон
|75’
|84’
|Габаррон Патрик Хиль
|Лаццари Мануэль
|84’
|Андерсон Джаван
|Марушич Адам
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|10
|Удары по воротам
|21
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|3
|Удары в створ
|5
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|11
|Фолы
|7
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|5
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|5
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|3
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|1
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