Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2026

«Иркутск» объявил сбор средств для продолжения участия в сезоне Второй лиги

сегодня, 00:39

Футбольный клуб «Иркутск», выступающий во Второй лиге Б, официально обратился к бизнес-сообществу и болельщикам с просьбой о финансовой поддержке. Сбор средств организован через структуру «Юный динамовец».

Согласно заявлению пресс-службы, все добровольные пожертвования будут направлены на обеспечение базовой жизнедеятельности команды: организацию тренировок, проведение матчей и административные расходы.

Руководство клуба обязалось еженедельно публиковать детальные отчеты о целевом использовании полученных финансов.

Задолженность по заработной плате перед футболистами составляет три месяца, а средств на организацию ближайшего выездного матча в бюджете организации на данный момент нет.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 