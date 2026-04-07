«Иркутск» объявил сбор средств для продолжения участия в сезоне Второй лиги

сегодня, 00:39

Футбольный клуб «Иркутск», выступающий во Второй лиге Б, официально обратился к бизнес-сообществу и болельщикам с просьбой о финансовой поддержке. Сбор средств организован через структуру «Юный динамовец».

Согласно заявлению пресс-службы, все добровольные пожертвования будут направлены на обеспечение базовой жизнедеятельности команды: организацию тренировок, проведение матчей и административные расходы.

Руководство клуба обязалось еженедельно публиковать детальные отчеты о целевом использовании полученных финансов.

Задолженность по заработной плате перед футболистами составляет три месяца, а средств на организацию ближайшего выездного матча в бюджете организации на данный момент нет.