«Рубин» с минимальным счетом обыграл «Сочи» в матче РПЛ

сегодня, 21:22
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Сочи» уступил «Рубину» в матче 23-го тура РПЛ (0:1).

Единственный гол забил Руслан Безруков на 19-й минуте.

«Сочи» занимает 16-е место (9 очков). «Рубин» идет 7-м (33 балла).

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:30
Сочи уже готова к первой лиге !
wjbfyr3ruxbv
wjbfyr3ruxbv
сегодня в 22:13
Рубин воспользовался.. а у Сочи все не шло...
ildar_3871
ildar_3871 ответ Пепс (раскрыть)
сегодня в 22:12, ред.
Артига специально ставит Грицаенко , Кузяева , хочет показать с кем приходится ему играть . Чистка должна быть , пусть едут в Нижнекамск , Карадениз научит их играть )))
Пепс
Пепс
сегодня в 21:53
Рубин с победой!!! )))) Удалось посмотреть только второй тайм.... Увидел только лютый отскок своей команды..штанги, перекладины с 5 метров по пустым воротам )))) Артиге фартит, а какой то связной игры и тренерской мысли сегодня не увидел. Отбивались всей командой. Победили и забыли )))))
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:48
А я другого счёта и не ожидал. Конец давно известен.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:40
Сочи уверено идет на повышение в лучшую лигу мира!!
derrik2000
derrik2000
сегодня в 21:37
Всё таки есть карма!
Сначала на 63-й Мухин и Коваленко ПРОСТО НЕ ЗАБИЛИ, а потом Ильин на 80-й С МЕТРА (!!!) послал мяч с внешней стороны сетки.
Я ещё перед назначением Осинкина говорил, что его приглашение в Сочи - большая ошибка Ротенберга.
Осинкин - НЕ "тренер-пожарник", который в кратчайшее время может всё перевернуть в команде в хорошем смысле и потом выйти на новый уровень.
А здесь ещё и со своими бывшими игроками Крыльев, игра которых в последние годы была "пресно-показушной", как в учебных фильмах.
В общем, полный провал спортивного директора и хозяина клуба.
Сочи мне лично не жалко ни сколечко, хотя и "не стреляйте в пианиста - он играет как умеет".
А "умеет" Сочи, прямо скажем, из рук вон плохо.
Что можно о них сказать, если Игнатов - лучший игрок в составе! ))

Рубин тоже никакой был.
В общем добротная игра команд первой шестёрки Первой лиги получилась.
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 21:36
Сочи не повезло. Рубин снялся с крючка.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:25
Молодчики ,тяжелое поле ,агрессивый Сочи , трудовая победа !
chromage
chromage
сегодня в 21:24
Красавцы! спасибо!
