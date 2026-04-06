«Бавария» подтвердила возвращение Кейна в строй перед игрой с «Реалом»

сегодня, 21:11
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 22:00 Не начался

Пресс-служба «Баварии» сообщила, что нападающий Харри Кейн восстановился после повреждения и приступил к тренировкам в общей группе.

Английский форвард принял участие в заключительном занятии команды перед выездом в Мадрид на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее Кейн был вынужден пропустить матч 28-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (3:2) из-за проблем с голеностопом, возникших в расположении национальной сборной. По результатам финальной тренировки медицинский штаб допустил игрока к предстоящей встрече.

shur
shur ответ Варвар7
сегодня в 22:48
...истинная ценность таких встреч, в полной боевой готовности основного состава! Остальное невнятные обьяснения, вот если бы
Он играл то Бавария ...и т.д и т.п.......!!! Я рад,что Кейн сыграет...!
Nenash
сегодня в 21:34
Нафик не нужен.. Медленный.. ☝️
Karkaz
сегодня в 21:25
Кейн нужен, посмотрим как сыграет с Реалом
Варвар7
сегодня в 21:12, ред.
Это хорошая новость - будет интересней если поставят на матч...
