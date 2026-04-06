«Бавария» подтвердила возвращение Кейна в строй перед игрой с «Реалом»

сегодня, 21:11

Пресс-служба «Баварии» сообщила, что нападающий восстановился после повреждения и приступил к тренировкам в общей группе.

Английский форвард принял участие в заключительном занятии команды перед выездом в Мадрид на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее Кейн был вынужден пропустить матч 28-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (3:2) из-за проблем с голеностопом, возникших в расположении национальной сборной. По результатам финальной тренировки медицинский штаб допустил игрока к предстоящей встрече.