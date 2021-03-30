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Черногория - Норвегия
Турция - Латвия
Хорватия - Мальта

Текстовая онлайн трансляция матча Словакия против Россия

Словакия Логотип футбольный клуб Словакия 2:1 Логотип футбольный клуб Россия Россия
Словакия
Россия
2 : 1
завершен
30 марта 2021, 21:45
вторник
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Отбор ЧМ-2022. Европа, 3 тур
Стадион Антон Малатински (Трнава)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:35
Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 4.87 3.51 1.85
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    38' (1:0) Шкриньяр Милан (14) (Мак Роберт (20))
     
    45+3' Громада Якуб (7)
     
    61' Громада Якуб (7) уходит с поля, Грошовски Патрик (13) вышел на поле
     
    74' (2:1) Мак Роберт (20) (Губочан Томаш (15))
     
    76' Мак Роберт (20) уходит с поля, Дуриш Михал (21) вышел на поле
     
    2
    90+2' Пекарик Петер (2) уходит с поля, Паущек Лукаш (3) вышел на поле
    90+2' Шранц Иван (18) уходит с поля, Штрелец Давид (10) вышел на поле
     
    17' Жемалетдинов Рифат (11)
     
    32' Дзюба Артём (22)
     
    46' Жирков Юрий (18) уходит с поля, Мостовой Андрей (6) вышел на поле
     
    58' Жемалетдинов Рифат (11) уходит с поля, Миранчук Алексей (15) вышел на поле
     
    65' Мостовой Андрей (6) уходит с поля, Соболев Александр (9) вышел на поле
     
    71' (1:1) Фернандес Марио (2) (Кузяев Далер (23))
    Голы
    Шкриньяр Милан
    ассистент Мак Роберт     		1:0 38’
    71’ 1:1 Фернандес Марио
    ассистент Кузяев Далер
    Мак Роберт
    ассистент Губочан Томаш     		2:1 74’
    Наказания
    17’ Жемалетдинов Рифат
    32’ Дзюба Артём
    Громада Якуб 45+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Мостовой Андрей Жирков Юрий
    58’ Миранчук Алексей Жемалетдинов Рифат
    Грошовски Патрик Громада Якуб 61’
    65’ Соболев Александр Мостовой Андрей
    Дуриш Михал Мак Роберт 76’
    Паущек Лукаш Пекарик Петер 90+2’
    Штрелец Давид Шранц Иван 90+2’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 10
    		2 Удары в створ 3
    		8 Фолы 14
    		2 Угловые 2
    		3 Офсайды 1
    		38% Владение мячом 62%
    		2 Cэйвы 0
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Пепс
    Пепс ответ mars6791 (раскрыть)
    01 апреля в 13:37
    Фернандес тоже мастер, и до матча со Словаками в обнимашках со своим партнёром, в своей штрафной замечен не был)))) видимо находит затмение и на таких мастеров как Рыжиков, Фернандес.... По моему тот матч Рубин также проиграл из за того супер гола Рыжикову...
    mars6791
    mars6791 ответ Пепс (раскрыть)
    01 апреля в 07:12
    Маслаченко сказал, что Рыжиков безусловно мастер, и такие редкие ляпы простительны)))
    gentlewolf
    gentlewolf
    31 марта в 18:55
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    31 марта в 18:37
      LAISMEN
      LAISMEN
      31 марта в 16:37, ред.
      Словаки победили по делу. А эти нелепые отмазки смешны...... Нам просто с тренером НЕ ПОВЕЗЛО
      alexamit
      alexamit
      31 марта в 16:35
      Тошниловка.Пешеходы без мысли в головах.Даже киприотов смотреть любо-дорого.
      lobsterdam
      lobsterdam ответ kasyak7 (раскрыть)
      31 марта в 14:53
      обратная замена (если только не травма) - это приговор тренеру, это уже паника, катастрофа!
      Пепс
      Пепс ответ oFANATo (раскрыть)
      31 марта в 14:04, ред.
      Марио 1 забил и 2 привёз - и как он спасал усатого? Мне пофиг, просто из интереса спрашиваю, логика прикольная))))
      Пепс
      Пепс ответ Ravshan878 (раскрыть)
      31 марта в 14:01
      Привет! Да нет... Надо только уж смотреть в глаза - че ждать от игроков, которые в этих еврокубках просто слились все... Не тренер сборной же их готовит. Вот Марио - гол забил, крут. Но 2 слил - он там обнимался, а потом был одним из кеглей... И это объективно один из лучших правых защ страны ща. И все у нас такие. Наши никак не лучше словаков - и че все были уверены што мы победим????
      Знатог
      Знатог ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      31 марта в 13:26
      Римские императоры были умнее, они понимали, сначала хлеба потом зрелищ)
      Voinnet
      Voinnet
      31 марта в 12:36, ред.
      У сборной есть одна большая проблема, она зависит от Дзюбы...Если у него не пошло, то вся команда не может сделать ровным счетом ничего. В оправдание Черчесова скажу, не смотря на все его косяки, выбирать то ему не из кого. В сборной кроме Дзюбы, Головина и Фернандеса игроков нормального уровня в принципе нет, да и эти не звезды мирового масштаба. Вратарь средний, защита дно полнейшее, полузащита мрак полный...Сырой Жемалетдинов и ужасный Оздоев. Вчера плюс Головин не вошел в схему. Миранчук явно переоценен и в принципе за свою карьеру ничего больше не покажет. Команда не умеет перестраиваться, да и не знает что делать, кроме "дай Дзюбе в борьбу". Ударов нет совершенно. До этого матча думал, что команде не хватает Головина, но оказался не совсем прав. Команде не хватает игрока как Игорь Денисов, что не смотря на свой скверный характер в опорной зоне играл очень даже не плохо. Вообще Черчесову пора прививать команде другой футбол, кроме забросов на Дзюбу. Он не молодеет, да и полностью зависеть от одного человека ну такое. Соболев конечно тож фактурный форвард, во многих аспектах даже лучше Дзюбы, но он не умеет играть без моментов, сделать гол из ничего. Вообще конечно грустно это, но пороть гарячку и менять сейчас тренера не стоит. После ЧЕ по результатам уже и думать. Но ждать чего-то от команды, в которой нет звезд, нет игроков хотя бы среднего уровня не стоит ничего. Увы нынешнее поколение откровенно слабое у нас.
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответ DXTK (раскрыть)
      31 марта в 12:32
      Интересно а что нам ждать с хорватами
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
      31 марта в 12:26
      Изначально надо было выпускать Дзюбу и Соболева вместе и второй гол это Шунина это его вина
      lobsterdam
      lobsterdam
      31 марта в 11:30
      Честно говоря, не понимал радостных воплей после двух побед над средненькими сборными и восторгов медлительной игрой нашего "светилы". Когда встретились с более-менее осмысленной игрой сборной Словакии, оказалось, что крыть нам нечем!
      CSKA2012
      CSKA2012 ответ Знатог (раскрыть)
      31 марта в 11:29
      У нас нет вратаря высокого уровня, после ухода Игоря из сборной. Что Шунин, что Гильермо пожарят в воротах. А сама игра сборной примитивна дойти до штрафной и навесить(тактика Англии в конце 90 в начале 2000х , это тактика рушится просто более жесткой игрой на Дзюбе, который в этом матче очень медленно играл. + Словаки грамотно закрывали позиции , на что даже защитники наши разводили руками в полузащите не кому отпасовать мяч все закрытые.
      oFANATo
      oFANATo
      31 марта в 11:06
      Даже гол Фернандеса не спас усатого от поражения....
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ ответ Roman73 (раскрыть)
      31 марта в 10:57
      Народ надо было отвлечь от пенсионной реформы.
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      31 марта в 10:45
      обидное поражение. Не повезло, Дзюба и Заболотный столько моментов не реализовали.
      Legend 6
      Legend 6 ответ Spartach from kg (раскрыть)
      31 марта в 10:23
      Я помню этот матч и пересмотрел обзор еще раз.
      ничего выдающегося нет в игре Акинфеева. 4 удара в створ строго во вратаря. 1 удар низом спас, но он видел куда летит мяч, любой средний вратарь отбивает такие удары. К слову гол от Англии он пропустил по центру. Если бы не танцевал перед ударом то и его бы отбил.
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ Пепс (раскрыть)
      31 марта в 10:17
      Привет не знакомый эксперт мирового футбола.Вроде нормальный игроков достаточно, но результаты 0.Это стопроцентный ошибки Усачева. Уже все привыкли закрывать глаза.Так ли ?
      Beekeeper
      Beekeeper
      31 марта в 09:49
      При этом усаче, динамо москва так же играли
      Beekeeper
      Beekeeper ответ Mi6 (раскрыть)
      31 марта в 09:47
      уровень черчесова не дотягивает даже до слова тренер ))
      berda2003
      berda2003
      31 марта в 09:34
      мостовой вчера дифирамбы пел нашим, а я написал, что нашим обо...раться - раз плюнуть...
      DXTK
      DXTK
      31 марта в 08:49
      отколхозили..........спустили с небес на землю............ваши ожидания ваши проблемы..... это все что можно сказать после этого матча.

      Россия отомстила словении, а Словакия отомстил нашим за колхоз.......... что хотите это футбол. А что от России ждали большего? все понимали что проигрыш будет или от словаков или от хорватов. думал будет ничья. главное 6 очков есть, одни из лидеров группы. про евро говорить не хочется)))))) Словакия, Сербия, и Турция - сегодня выше классом чем наши футболисты.

      PS Россия никогда неумела играть ровно, обязательно создают себе проблемы при выходе из группы. Да проблема ни в тренере а в самом российском футболе в подготовке в игроках и тд. хотя если бы обыграли словакия.....все бы говорили вот у нас есть игра, может оно и лучше что проиграли, может разберут проблемы. хотя после поражения от турков и сербов вряд ли что-то изменили.......
      Пепс
      Пепс ответ mars6791 (раскрыть)
      31 марта в 08:03
      Да всяко бывало... Рыжиков как то пропустил гол после удара с 70 ти метров... Аж с чужой половины поля...
      Mi6
      Mi6
      31 марта в 07:54
      Уровень Черчесова не дотягивает до сборной
      санек002
      санек002
      31 марта в 07:52
      прогноз оправдался на все 100
      mars6791
      mars6791 ответ Пепс (раскрыть)
      31 марта в 07:51
      Знаете, Бердыев бы не понял ваше описание защитников, он быстро излечивал дальтонизм и одеревенение защитников. Так что, тренер здесь ещё как причем.
      mars6791
      mars6791
      31 марта в 07:44
      Закономерно. Появилась более менее грамотная команда, с более менее квалифицированными игроками, и вот он результат. При этом у России игроки посильнее будут, но слабый и авторитарный тренер это спасение для соперников. И ничего с этим не поделаешь, кто то держит его на этом месте, кого то устраивает и это надолго.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      31 марта в 07:28
      Ужасный первый тайм в исполнении нашей сборной! Так играть нельзя, парни. То, что сотворили на пару Джикия и Марио при розыгрыше углового, когда Шкриньяр забивал гол головой, не поддается никакой критики! Ну а Мак хладнокровно поиздевался над нашей обороной, когда сам отличился....Первая потеря очков в этом отборочном цикле и по такой игре, явно далеко не последняя, мда!
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