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2 : 1
завершен
30 марта 2021, 21:45
вторник
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Стадион Антон Малатински (Трнава)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:35
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Шкриньяр Милан
ассистент Мак Роберт
|1:0
|38’
|71’
|1:1
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Фернандес Марио
ассистент Кузяев Далер
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Мак Роберт
ассистент Губочан Томаш
|2:1
|74’
|17’
|Жемалетдинов Рифат
|32’
|Дзюба Артём
|Громада Якуб
|45+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Мостовой Андрей
|Жирков Юрий
|58’
|Миранчук Алексей
|Жемалетдинов Рифат
|Грошовски Патрик
|Громада Якуб
|61’
|65’
|Соболев Александр
|Мостовой Андрей
|Дуриш Михал
|Мак Роберт
|76’
|Паущек Лукаш
|Пекарик Петер
|90+2’
|Штрелец Давид
|Шранц Иван
|90+2’
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|6
|Удары по воротам
|10
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|2
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|1
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|2
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|2
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