Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Митрофанов заявил, что устранение проблем в судействе входит в повестку РФС

вчера, 23:32

Устранение проблем в судействе и повышение доверия к нему входят в повестку работы Российского футбольного союза (РФС), одним из вариантов достижения этих задач является использование искусственного интеллекта. Об этом заявил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе.

«Тема, которую поднял президент страны, полностью совпадает с повесткой РФС по цифровизации футбола и работе с проблемами в судействе, — сказал Митрофанов. — Мы видим потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству. Конечно, важен баланс: технология должна стать поддержкой, но не заменой человеческого фактора в судействе».

На выставке «Сбера», посвященной искусственному интеллекту, главе государства показали стенд с разработками для честного спорта.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:40
Морда просит кирпича.
Vilar
Vilar
сегодня в 00:00, ред.
Митрофанушка, если по-футбольному, после слов Президента, откровенно зас......л. И понеслось словоблудие про: "Устранение проблем в судействе и повышение доверия к нему входят в повестку работы РФС", т.е. доверие есть, но надо его повысить, т.к. оно ниже плинтуса, все знают, что доверие к судейству "0"!
"... видим потенциал ИИ в оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству". То, что перспектива долгосрочная, понятно всем, и перспектива о повышении доверия к судейству с нынешним руководством РФС несбыточная мечта. Нам поможет только турецкий вариант.
