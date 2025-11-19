Устранение проблем в судействе и повышение доверия к нему входят в повестку работы Российского футбольного союза (РФС), одним из вариантов достижения этих задач является использование искусственного интеллекта. Об этом заявил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе.
«Тема, которую поднял президент страны, полностью совпадает с повесткой РФС по цифровизации футбола и работе с проблемами в судействе, — сказал Митрофанов. — Мы видим потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству. Конечно, важен баланс: технология должна стать поддержкой, но не заменой человеческого фактора в судействе».
На выставке «Сбера», посвященной искусственному интеллекту, главе государства показали стенд с разработками для честного спорта.
"... видим потенциал ИИ в оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству". То, что перспектива долгосрочная, понятно всем, и перспектива о повышении доверия к судейству с нынешним руководством РФС несбыточная мечта. Нам поможет только турецкий вариант.
"... видим потенциал ИИ в оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству". То, что перспектива долгосрочная, понятно всем, и перспектива о повышении доверия к судейству с нынешним руководством РФС несбыточная мечта. Нам поможет только турецкий вариант.