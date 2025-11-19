Митрофанов заявил, что устранение проблем в судействе входит в повестку РФС

1763584339

вчера, 23:32

Устранение проблем в судействе и повышение доверия к нему входят в повестку работы Российского футбольного союза ( РФС ), одним из вариантов достижения этих задач является использование искусственного интеллекта. Об этом заявил генеральный секретарь организации .

В среду президент России Владимир Путин заявил, что болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе.

«Тема, которую поднял президент страны, полностью совпадает с повесткой РФС по цифровизации футбола и работе с проблемами в судействе, — сказал Митрофанов. — Мы видим потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству. Конечно, важен баланс: технология должна стать поддержкой, но не заменой человеческого фактора в судействе».

На выставке «Сбера», посвященной искусственному интеллекту, главе государства показали стенд с разработками для честного спорта.