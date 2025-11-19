Экс-игрок ЦСКА Жо арестован за неуплату алиментов

1763580560

вчера, 22:29

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и ЦСКА Жо был задержан в Бразилии после того, как власти исполнили постановление суда, связанное с невыплатой алиментов на содержание ребенка.

Полиция подтвердила, что бывший игрок сборной Бразилии был взят под стражу 18 ноября в Рио-де-Жанейро. Полицейские арестовали 37-летнего экс-футболиста, когда он был на барбекю в уличном кафе в прибрежном районе Барра-да-Тижука.

Арест связан с долгом по выплате алиментов на содержание ребенка, и в судебных документах указывается, что Жо неоднократно не выплачивал платежи, установленные судом по семейным делам.