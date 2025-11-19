Сербия будет готова предоставить России нейтральное поле для проведения игр

Министр по делам молодежи и спорта Сербии Зоран Гаич заявил, что его страна будет готова предоставить России нейтральное поле для возможного проведения международных матчей.

Сербия готова [предоставить свои стадионы для российских команд]. Но я бы это не рекомендовал. Я пережил этот опыт в 1991-1992 годах, когда возглавлял волейбольную команду «Войводина». Нам приходилось играть в Венгрии, в Бельгии. В результате мы потеряли спонсоров, к нам упал интерес, все уехали за границу. Так что я не рекомендую [играть на нейтральных полях], надо играть в России.