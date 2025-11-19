Top.Mail.Ru
 
 
 
Сербия будет готова предоставить России нейтральное поле для проведения игр

вчера, 22:45

Министр по делам молодежи и спорта Сербии Зоран Гаич заявил, что его страна будет готова предоставить России нейтральное поле для возможного проведения международных матчей.

Сербия готова [предоставить свои стадионы для российских команд]. Но я бы это не рекомендовал. Я пережил этот опыт в 1991-1992 годах, когда возглавлял волейбольную команду «Войводина». Нам приходилось играть в Венгрии, в Бельгии. В результате мы потеряли спонсоров, к нам упал интерес, все уехали за границу. Так что я не рекомендую [играть на нейтральных полях], надо играть в России.

mzjd73g95pcu
mzjd73g95pcu
сегодня в 03:00
Осталось за малым, решить вопрос с возвращением
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 00:54
Лишь бы сказать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:46
Игр то нету... Так что это все только бла бла бла ...
Гость
