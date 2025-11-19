Top.Mail.Ru
 
 
 
«Арсенал» отказался от спонсорской сделки из-за протестов фанатов

вчера, 23:06

«Арсенал» объявил о завершении партнерства с государственным проектом Руанды под названием Visit Rwanda по окончании сезона 2025/26.

«Канониры» столкнулись с критикой со стороны болельщиков, которые считают, что сделка не соответствует «ценностям и стандартам» клуба, и разочарование фанатов усилилось из-за нового соглашения, заключенного между обеими сторонами в апреле.

Это соглашение, которое, как сообщается, приносит более 10 миллионов фунтов стерлингов (13,3 миллиона долларов) в год, привело к созданию оппозиционной группы болельщиков, которые начали активно выступать против сотрудничества с Руандой, где, по мнению фанатов «Арсенала», серьезно нарушаются права человека.

«Арсенал» сотрудничал с Visit Rwanda в течение 8 лет.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:58
Не понимаю, что им не нравится?
Гость
