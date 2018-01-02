По данным из английской прессы, «Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение защитника «Наполи» Фаузи Гулама.



Сообщается, что английский клуб хочет видеть в своей команде 26-летнего футболиста. Отмечается, что позиция левого защитника является большой проблемой в тактической схеме Жозе Моуриньо, а профессиональные качества Гулама могут отлично подойти под стратегические требования главного тренера манкунианцев. Предполагается, что МЮ готов предложить за Фаузи около 60 миллионов евро.



Напомним, что в прошлом месяце Фаузи Гулам продлил контракт с «Наполи».