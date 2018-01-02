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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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«Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение защитника «Наполи»

сегодня, 10:35

По данным из английской прессы, «Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение защитника «Наполи» Фаузи Гулама

Сообщается, что английский клуб хочет видеть в своей команде 26-летнего футболиста. Отмечается, что позиция левого защитника является большой проблемой в тактической схеме Жозе Моуриньо, а профессиональные качества Гулама могут отлично подойти под стратегические требования главного тренера манкунианцев. Предполагается, что МЮ готов предложить за Фаузи около 60 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом месяце Фаузи Гулам продлил контракт с «Наполи».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил ILOVEMU
сегодня в 18:22
ILOVEMU:
Фосу-Менса есть так то)
Я в курсе,но рассчитывает ли на него Жозе,вот в чем вопрос
ILOVEMU
ILOVEMU ответил Владимир Ушаков
сегодня в 17:08
Фосу-Менса есть так то)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:18
Нужен правый защитник, слева Шоу и Янг могут тащит,а справа один Валенсия
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Robbaggio
сегодня в 11:24
Robbaggio:
А почему в тексте говорится о защитнике, а в заголовке - полузащитник?
Исправили, спасибо.
Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 11:16
А почему в тексте говорится о защитнике, а в заголовке - полузащитник?
ILOVEMU
ILOVEMU
сегодня в 10:53
Шоу в последних матчах думаю доказал, что достоин играть в МЮ, еще чуток форму набрать и будет здорово.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:45
тоже мысль не плохая
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 10:42
Не знаю по мне шоу хорош, а как например такой вариант как обменять лукаку на инсинье?
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