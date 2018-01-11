Деулофеу согласился на переход в «Наполи»

Согласно данным из источника, «Наполи» и «Барселона» близки к завершению сделки по нападающему Жерару Деулофеу.



Сообщается, что переговоры между двумя клубами находятся в завершающей стадии. Сам 23-летний футболист дал положительный ответ на предложение неаполитанской команды. Предположительная стоимость трансфера будет составлять 18 миллионов евро, а также 2 млн в качестве бонусов. Никакой официальной информации от представителей клубов пока не поступало.



Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с 5 игроками в зимнее трансферное окно.