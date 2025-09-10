«Ницца» – «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – «Нант», который состоится 13 сентября 2025 года.
«Ницца»
«Ницца» является соседом с «Нантом» внизу турнирной таблицы, ведь оба коллектива смогли набрать всего три очка за три тура. Команда не попала в Лигу чемпионов, но скоро сыграет в Лиге Европы и перед этим важно быть в хорошем расположении духа, а значит очень желательно обыграть «Нант» на своем поле и улучшить положение в турнирной таблице.
31 августа «Ницца» неожиданно проиграла на выезде «Гавру» (1:3), а 23 числа обыграла на своем поле «Осер» (3:1).
«Нант»
«Нант» прервал в прошлом туре длинную серию поражений и набрал первые очки в Лиге 1. Коллектив хочет избежать подвалов турнирной таблицы чемпионата Франции, но нуждается в победах. В выездной игре с «Ниццой» гостям будет непросто, но учитывая невыразительные выступления соперника, шансы могут появиться, однако их еще нужно будет реализовать.
30 августа «Нант» обыграл «Осер» (1:0), а 24 числа минимально уступил на выезде «Страсбуру» (0:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Ницца» – 1.67
- Ничья – 3.8
- Победит «Нант» – 5.2
Статистика
- «Нант» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти домашних матчей «Ниццы» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.87. Предполагаем, что обе команды в очередной раз обменяются голами, что делают в последнее время почти в каждом поединке между собой.