«Ницца» – «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1757452768

сегодня, 00:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – «Нант», который состоится 13 сентября 2025 года.

«Ницца»

«Ницца» является соседом с «Нантом» внизу турнирной таблицы, ведь оба коллектива смогли набрать всего три очка за три тура. Команда не попала в Лигу чемпионов, но скоро сыграет в Лиге Европы и перед этим важно быть в хорошем расположении духа, а значит очень желательно обыграть «Нант» на своем поле и улучшить положение в турнирной таблице.

31 августа «Ницца» неожиданно проиграла на выезде «Гавру» (1:3), а 23 числа обыграла на своем поле «Осер» (3:1).

«Нант»

«Нант» прервал в прошлом туре длинную серию поражений и набрал первые очки в Лиге 1. Коллектив хочет избежать подвалов турнирной таблицы чемпионата Франции, но нуждается в победах. В выездной игре с «Ниццой» гостям будет непросто, но учитывая невыразительные выступления соперника, шансы могут появиться, однако их еще нужно будет реализовать.

30 августа «Нант» обыграл «Осер» (1:0), а 24 числа минимально уступил на выезде «Страсбуру» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ницца» – 1.67

Ничья – 3.8

Победит «Нант» – 5.2

Статистика

«Нант» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти домашних матчей «Ниццы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.87. Предполагаем, что обе команды в очередной раз обменяются голами, что делают в последнее время почти в каждом поединке между собой.