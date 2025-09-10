История «Халл Сити» часть 7: 1959-1965

1757487318

После триумфального возвращения во Второй дивизион «Халл Сити» ждал холодный душ. Команда Боба Броклбэнка, казалось, была готова к новым вызовам, но реальность оказалась суровой. Сезон превратился в настоящую борьбу за выживание.Хотя старт подарил болельщикам надежду — яркая домашняя победа 3:1 над «Плимут Аргайл». Но это был лишь проблеск. За ним последовала безрадостная серия: всего одна победа в следующих 14 матчах, и «тигры» прочно осели на дне турнирной таблицы. Короткая передышка в ноябре, когда команда на время покинула зону вылета, оказалась лишь иллюзией. Три победы в следующих 15 играх окончательно подписали приговор — вылет в Третий дивизион. Даже финишный спурт с одним поражением в девяти матчах уже ничего не мог изменить.Одной из главных причин провала стала катастрофическая игра в атаке. Ударный дуэт Билла Брэдбери и Колина Смита, который в прошлом сезоне наколотил 56 голов, в новой лиге просто «потерялся». На их счету оказалось всего восемь мячей. Адаптироваться к скоростям и мощи Второго дивизиона им так и не удалось.

Рождение легенды: восход Криса Чилтона

Очередное возвращение в Третий дивизион началось тяжело: четыре поражения в пяти стартовых играх. Но именно в этот мрачный момент на небосклоне «Халл Сити» зажглась новая звезда. В возрасте 17 лет за клуб дебютировал Крис Чилтон. И как дебютировал! В своем первом же домашнем матче против «Ньюпорт Каунти» он забил свой первый гол, открыв счет своим будущим 222 мячам за клуб.Появление Чилтона стало катализатором. В следующих девяти матчах «Тигры» проиграли лишь однажды, взлетев с 23-го на 9-е место. Юный гений был неудержим, забив в этой серии семь голов. Его хет-трик в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» 1 октября 1960 года стал вишенкой на торте. В итоге «Сити» завершил сезон на комфортном 11-м месте, а Чилтон стал лучшим бомбардиром команды с 19 голами — и все это до своего 18-летия!. Сезон 1960/61 запомнился не только голами Чилтона, но и эпической битвой в Кубке Англии. Во втором раунде «Халл Сити» столкнулся с «Дарлингтоном». Чтобы пройти скромного соперника из Четвертого дивизиона, «тиграм» понадобилось пять матчей за 19 дней! Эта невероятная дуэль завершилась решающей переигровкой на нейтральном поле, где голы Габбинса, Кинга и Кларка принесли разгромную победу 3:0 и вывели команду в следующий раунд на домашний матч с грозным «Болтоном» в котором команда уступила со счетом 1:0.

Новый тренер, новые надежды

В мае 1961 года Боб Броклбэнк покинул свой пост, и на его место пришел бывший игрок сборной Англии Клифф Бриттон. Получив поддержку руководства, он сразу же взялся за усиление состава, подписав нападающих Рэя Хендерсона и Джона Максевени.Сезон 1961/62 начался с двух поражений, но затем команда выдала восьмиматчевую беспроигрышную серию и поднялась на 5-е место. Однако зимой последовал спад, совпавший с пятимесячной «голевой засухой» Криса Чилтона. Несмотря на это, мощный финиш (11 побед в 17 матчах) позволил команде занять 10-е место — на одну позицию выше, чем в прошлом году.Сезон 1962/63 прошел по схожему сценарию. Новые приобретения, Лена Шарп и Джордж Кэмминс, усилили команду, но результат остался прежним — снова 10-е место. «Халл Сити» был силен дома, но ужасно играл на выезде. Ярким моментом стал хет-трик Чилтона в ворота «Бристоль Сити» (4:0) и отличный сезон от Джона Максевени, забившего 22 гола.Сезон 1963/64 для «Халл Сити» стал очередным в истории команды, застрявшей в середине Третьего дивизиона.Но даже без борьбы за высокие места, этот год подарил болельщикам несколько незабываемых моментов: от голевой феерии молодого Криса Чилтона до драматичной кубковой битвы с грандом английского футбола.Начало сезона получилось скомканным ,«Сити» играл крайне нестабильно, курсируя в середине таблицы, а в октябре в домашнем матче против «Рексема» 20-летний Крис Чилтон устроил настоящее шоу, в одиночку забив четыре мяча и принеся «тиграм» победу со счетом 4:2.Затем настоящая драма развернулась в Кубке Англии. Обыграв «Рексем» в предыдущем раунде, «Халл Сити» получил в соперники грозный «Эвертон» из Первого дивизиона. Первый матч на «Бутферри Парк» завершился сенсационной ничьей 1:1.Переигровка на «Гудисон Парк» стала особенным событием для тренера «тигров» Клиффа Бриттона. Он вернулся на стадион, где когда-то был настоящей легендой: сначала как игрок, выигравший с «Эвертоном» чемпионат Англии в 1931году , и Кубок Англии в 1933 году.а затем как тренер, возглавлявший клуб на протяжении восьми лет.На глазах у 56 тысяч болельщиков его «Халл Сити» дал бой, но все же уступил со счетом 1:2. Это было достойное поражение, которое болельщики вспоминали с гордостью. Крис Чилтон безусловно, главный герой сезона.Его 22 гола в лиге, включая тот самый покер в ворота «Рексема», в очередной раз доказали, что в команде растет настоящая звезда.После провального старта кампании 1964/65, когда после 11 туров лиги «Халл Сити» оказался на 18-м месте.Домашняя победа 7:0 над «Барнсли» в следующем же матче, в котором Хендерсон оформил хет-трик, а Чилтон — покер, напомнила болельщикам «Сити» на что была способна их команда.Весь октябрь Чилтон практически в одиночку тащил свой клуб вверх по таблице, забив восемь мячей в следующих пяти матчах. Это был успешный месяц, за которым вскоре последовало подписание Кена Уогстаффа.В декабре «Тигры» выдали 15-матчевую беспроигрышную серию, продлившуюся до марта. За это время они десять раз забивали три или более мячей за игру и на всех парах ворвались в верхнюю часть Третьего дивизиона. В январе к команде присоединились вингеры Кен Хоутон и Иан Батлер, добавив ещё больше огневой мощи и без того грозному составу «Сити», но именно Уогстафф без промедления стал главной звездой представления.Во время этой серии нападающий забил 15 голов, мгновенно найдя общий язык с Чилтоном.Но, несмотря на эту невероятную серию, в самый ответственный момент форма «Сити» пошла на спад. Им пришлось довольствоваться лишь четвёртым местом, которое впрочем, стало фундаментом для сезона 1965/66.