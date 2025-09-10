«Осер» – «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1757452051

сегодня, 00:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» – «Монако», который состоится 13 сентября 2025 года.

«Осер»

«Осер» довольствовался лишь тремя пунктами за три стартовых тура Лиги 1, что нельзя назвать уверенным результатом. Если команда хочет избежать пребывания в зоне вылета, ей нужно стабильнее набирать очки в дальнейшем. В домашней игре с «Монако» хозяева не являются фаворитами, однако уже не раз создавали проблемы более сильным «на бумаге» соперникам.

30 августа «Осер» минимально проиграл на выезде «Нанту» (0:1), а 23 числа уступил и «Ницце» (1:3).

«Монако»

«Монако» набрал в два раз больше своего нынешнего соперника, но уже сейчас не должен терять много очков, если хочет бороться за высокие места. Мало кто верит, что коллективу удастся создать конкуренцию « ПСЖ », но пока от гостей требуется лишь стабильно набирать очки, а дальше картина будет более ясная. Любой результат кроме победы будет для «Монако» неудовлетворительным.

31 августа «Монако» на своем поле вырвал победу у «Страсбура» (3:2), а 24 числа на выезде уступил «Лиллю» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Осер» – 4.8

Ничья – 4.3

Победит «Монако» – 1.65

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Монако» завершились исходом «обе забьют»

«Осер» проиграл пять из десяти поединков на своем поле за последнее время

«Монако» одержал шесть побед подряд над «Осером» за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что гости в очередной раз обыграют «Осер», но разница вряд ли будет больше, чем в 1-2 мяча.