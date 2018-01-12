Тренер вратарей «Брюгге»: «Габулов сказал, что он серьёзный человек и хочет попасть на ЧМ»

Тренер вратарей «Брюгге» Томислав Рогич рассказал, с каким настроем в бельгийский клуб перебрался голкипер сборной России Владимир Габулов:

«Встретились с Габуловым после подписания контракта в Брюсселе. Играли там один из матчей. Спросил его, что он думает, как видит ситуацию. Владимир ответил: „Я серьёзный человек, мне 34 года. Хочу выиграть чемпионат, снова почувствовать Лигу чемпионов, попасть на чемпионат мира“. Да, в сборной России есть Акинфеев и Лунёв, но Габулов тоже настроен серьёзно.

В России тяжело побеждать. Особенно когда „Зенит“ играет против „Арсенала“, хоть на выезде, хоть дома. 10 человек в штрафной площадке, невозможно создать момент. Габулов интересовался, как здесь с этим. В Бельгии наоборот – акцент на атаку. Ещё Владимир интересовался погодой. Она у нас точно не „русская“, хотя и здесь бывает 3-4 градуса тепла. Услышав это, Габулов усмехнулся: „Да это не зима, а лето!“»