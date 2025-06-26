Батраков заявил, что чемпионство «Краснодара» не вызвало у него эмоций

Полузащитник «Локомотива» высказался о чемпионстве «Краснодара» в сезоне-2024/25.

В этом сезоне я всё-таки подтапливал за «Локомотив» (смеётся). Если серьёзно, то без разницы. «Краснодар» — молодцы, я их поздравляю, но никаких эмоций.