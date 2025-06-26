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Батраков заявил, что чемпионство «Краснодара» не вызвало у него эмоций

вчера, 11:47

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о чемпионстве «Краснодара» в сезоне-2024/25.

В этом сезоне я всё-таки подтапливал за «Локомотив» (смеётся). Если серьёзно, то без разницы. «Краснодар» — молодцы, я их поздравляю, но никаких эмоций.

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Все комментарии
gej92tq2yvd4
gej92tq2yvd4
вчера в 13:04
Если бы Батраков играл за Краснодар, то были бы эмоции, а так всё логично.
112910415
112910415
вчера в 13:00
невозмутимый, как агент 007 ! )
bcar84z8mz3e
bcar84z8mz3e
вчера в 12:28
Неужели Батраков должен был сильно радоваться или огорчаться?
Capral
Capral
вчера в 12:25, ред.
А вот у меня были эмоции, когда Спартак стал чемпионом в 1979г. Были эмоции, и у обще любимого артиста Е.П.Леонова, который, после чемпионства Спартака в 1979-м написал в газете "Известия", следующее: "С 1946-го болею за Динамо. Но сейчас рад за Спартак, который достоин чемпионского звания"!

Что касается Краснодара, то у меня были положительные эмоции, хотя я и не болельщик этого клуба, а только симпатизирующий. Я рад был за Эдика, за Мусаева и не скрывал этого. Плохо без эмоций- положительных или отрицательных, всё это- человеческое...
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:21
А КАКИЕ эмоции могут быть у ИГРОКА ЛОКОМОТИВА, т. е. команды, которая в последних турах даже оставила мечты попасть в тройку призёров?
Обычная информация.
Принял, так сказать, к сведению. )
stanichnik
stanichnik ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:14
Доброго Здоровья, Варвар!
И даже не уроженец Краснодарского Края.))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:07
Да какие эмоции ? - Алексей же не игрок Краснодара.
6egh6tapr6p4
6egh6tapr6p4
вчера в 11:53
Сам не мог достигнуть этого!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:49
А что он ещё мог сказать в данной ситуации?
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