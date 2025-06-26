Батраков заявил, что чемпионство «Краснодара» не вызвало у него эмоций

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о чемпионстве «Краснодара» в сезоне-2024/25.
В этом сезоне я всё-таки подтапливал за «Локомотив» (смеётся). Если серьёзно, то без разницы. «Краснодар» — молодцы, я их поздравляю, но никаких эмоций.
Что касается Краснодара, то у меня были положительные эмоции, хотя я и не болельщик этого клуба, а только симпатизирующий. Я рад был за Эдика, за Мусаева и не скрывал этого. Плохо без эмоций- положительных или отрицательных, всё это- человеческое...
Что касается Краснодара, то у меня были положительные эмоции, хотя я и не болельщик этого клуба, а только симпатизирующий. Я рад был за Эдика, за Мусаева и не скрывал этого. Плохо без эмоций- положительных или отрицательных, всё это- человеческое...
Обычная информация.
Принял, так сказать, к сведению. )
Обычная информация.
Принял, так сказать, к сведению. )
И даже не уроженец Краснодарского Края.))
И даже не уроженец Краснодарского Края.))