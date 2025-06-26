Эдерсон опроверг свой возможный уход из «Манчестер Сити»

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вчера, 13:13

Голкипер «Манчестер Сити» сказал, что не собирается покидать команду.

Моё будущее здесь. Некоторые друзья присылают мне новости про меня из прессы, но 99% из них – фейковые. Я всё понимаю, но вокруг моего имени слухов ходит слишком много. Я намерен остаться в клубе. Мои мысли сосредоточены на «Манчестер Сити». Поэтому я полон решимости продолжить играть в АПЛ и попытаться выиграть Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне Эдерсон принял участие в 38 матчах за «горожан» во всех турнирах.

Ранее появлялись слухи о том, что вратарь хочет уйти из клуба.