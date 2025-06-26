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«Динамо» почти согласовало трансфер Ивана Сергеева

вчера, 12:28

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев перейдёт в «Динамо».

По данным источника, переговоры между клубами находятся в финальной стадии. Сейчас стороны обсуждают сумму трансфера, которая составит или 300 млн рублей, или 350 млн рублей.

Отмечается, что Сергеев уже принял окончательное решение перейти в «Динамо».

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Все комментарии
Ев17
Ев17
вчера в 21:09
Посмотрим, пока он нужен команде, впишется ли - это по чемпионату увидим, в сборной с Гладышевым хорошо понимали друг друга, если так же будут - уже хорошо
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:53
Добрый день и вам доброго здоровья и мира ...! Это же я написал с юморком и без зла...)
Dinamo
Dinamo ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:21
Солидарен :)
stanichnik
stanichnik ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 14:19
Не буду оригинальничать, а просто повторю спартаковскую кричалку:
"ВАЛЕРА ВЕРИМ!"
Dinamo
Dinamo ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:06, ред.
Ну, до набора формы Тюкавиным Сергеев - ЦН, тут без вариантов. А дальше уже как придумает Карпин.
Вообще есть какое-то предвкушение от начала нового сезона. Назвал бы его сдержанным оптимизмом.
stanichnik
stanichnik ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 14:03
При живом, но пока не совсем здоровым.
stanichnik
stanichnik ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:01, ред.
Доброго Здоровья, Владимир!
Вот так и хочется возразить вам и всем, кто постоянно твердит, что Карпин весь Ростов перетащил в Динамо. Господа хорошие, в составе бело-синих всего три игрока, которые когда-либо играли в ростовской команде: Скопинцев в Динамо с двадцатого года появился при Новикове, Глебов с прошлого сезона появился при Личке и только Осипенко перешёл из Ростова при Карпине. Можно сюда добавить Лаксальта, который в 2018 году сыграл одну игру на Ростов-Арене, выступая в составе Уругвая на ЧМ-2018. Вот и все ростовчане.
Болейте за своих, а не против чужих!
Dinamo
Dinamo ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:00
Место Хорхе при живом Тюкавине? Это очень маловероятно. Сергеев неплохо играл бы ложную девять, как Сеск в своё время, но Карпин больше предпочитает 4-3-3, и в Динамо под это есть кадры. Тут больше напрашивается Бителло(Артур, когда восстановится)-Тюкавин(Сергеев)-Гладышев. Глубже всё занято. Плюс вернулся Лесовой; если бы он заиграл хоть на 70% своих возможностей - это была бы машина.
Конечно, посмотрим, что придумает Георгич, но самый очевидный вариант выглядит так.
lotsman
lotsman
вчера в 13:58
Почти согласовали......... Значит ещё всё может измениться?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:52
Карпин никак в тройку в тройку решил попасть...))
Дружину кличет...
stanichnik
stanichnik ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 13:45
Доброго Здоровья, Comentatios!
Для этого есть Бителло и потом, Сергеев сам может станет распасовщиком, ведь с высокой долей вероятности Караскаль уже не вернётся в Динамо и Иван может занять место Хорхе, но всё зависит, по какой схеме Динамо будет играть при новом Главном тренере.
Брулин
Брулин
вчера в 13:43
Всё делается к лучшему а Сергеев стоит того...добро пожаловать в Динамо Москва!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:39, ред.
Ну Карпин же ростов-сборная вот и рвуться к нему ростовчане и сборники...всех ведь знает...стратегия видимо у него такая была порулить сборной , получить один из московских клубов , а от туда уже и игрочишек таскать...).. Лис...)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:38
Понятно, что после предложения спартаковцев за Сергеева сумму в четыреста миллионов рублей, динамовцам пришлось поднимать свою ставку выше первоначальной в триста миллионов рублей, хотя эта цифра вполне устраивала самарцев. Теперь же, учитывая острый дефицит средств в бюджете Крыльев Советов, когда каждый рубль на счету, они естественно будут настаивать на большей сумме и наверняка сюда подключится ещё и агент футболиста, заработок которого напрямую зависит от вырученных денег. Важно, что Сергее окончательно для себя сделал выбор и наставник Динамо ждёт игрока в составе своей команды для проведения полноценной подготовки к новому сезону.
Болейте за своих, а не против чужих!
c83r5jvg66dv
c83r5jvg66dv
вчера в 13:37
Уровень Сергеева - Крылья Советов, а все что выше для него лавка.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:30
У Валеры получит второе дыхание, остатки зенитовского жирка улетучатся как летний дождь с горячего асфальта.
Dinamo
Dinamo
вчера в 13:28
Посмотрим, как Карпин впишет Сергеева после возвращения Тюкавина. Будут ли играть вместе или Ивану будет отведена роль дублёра. Маухуб вряд ли рассматривается всерьёз. В любом случае удачи Ване в Динамо!
Карраскаль на выход, соответственно минус один из двух игроков, кто умеет обращаться с мячом. Посмотрим, будет ли адекватная замена...
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:20
Неплохой нап но под него распасовщик нужен
zhma8bbsyebj
zhma8bbsyebj
вчера в 13:06
Когда перейдёт, тогда и можно говорить о согласовании. А "почти согласовали" переводится как "договорённость ещё не достигнута"
112910415
112910415
вчера в 13:06
другое Динамо ...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:03
Задумка Карпина? Валера просто создает условия для плавания между 5-8 местом в таблице на пару лет
mexx35r2b95b
mexx35r2b95b
вчера в 12:57
Интересно, как Динамо будет потом сплавлять весь набранный шлак в аренды.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:56
Приветствую, Володя!!!
Карпинская схема уже будет третьей, в практике Сергеева, что конечно подогревает особый интерес!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:54
Приветствую Виктор! Вот это для меня лично самое интересное! Сергеев в Зените и КС это две большие разницы. Тем интереснее
Capral
Capral ответ a-league (раскрыть)
вчера в 12:47
Недвижимостью, Сергеев был у Семака, а как известно- две недвижимости динамики не создают. А вот у Осинькина, Сергеев был абсолютно другим- подвижным нападающим, курсирующим от штрафной соперника к центру поля и обратно, то есть- блуждающим форвардом, что было неожиданностью для большинства соперников!!! Но думаю, у Карпина другая задумка...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:42
Добрый день!!!
Честно сказать, Даку мне нравится больше, он попроще и может сыграть при любой игровой схеме. Для Сергеева нужен другой футбол, примитивная схема, как в Зените ему не подойдет, поэтому, вдвойне будет любопытно, какие игровые условия предложит ему Карпин...
rnczb4fmy558
rnczb4fmy558
вчера в 12:41
Динамо, похоже, займет место Ростова в турнирной таблице с таким тренером.
a-league
a-league
вчера в 12:40, ред.
Дай бог, чтобы Валера эту недвижимость расшевелил до дозенитовского состояния
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:35
В рублях теперь цены? С чего бы?
Будем посмотреть на Сергеева в Динамо)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:31
Все рвутся в команду Карпина...
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