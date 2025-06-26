«Динамо» почти согласовало трансфер Ивана Сергеева

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев перейдёт в «Динамо».
По данным источника, переговоры между клубами находятся в финальной стадии. Сейчас стороны обсуждают сумму трансфера, которая составит или 300 млн рублей, или 350 млн рублей.
Отмечается, что Сергеев уже принял окончательное решение перейти в «Динамо».
Карраскаль на выход, соответственно минус один из двух игроков, кто умеет обращаться с мячом. Посмотрим, будет ли адекватная замена...
Карраскаль на выход, соответственно минус один из двух игроков, кто умеет обращаться с мячом. Посмотрим, будет ли адекватная замена...
Для этого есть Бителло и потом, Сергеев сам может станет распасовщиком, ведь с высокой долей вероятности Караскаль уже не вернётся в Динамо и Иван может занять место Хорхе, но всё зависит, по какой схеме Динамо будет играть при новом Главном тренере.
Для этого есть Бителло и потом, Сергеев сам может станет распасовщиком, ведь с высокой долей вероятности Караскаль уже не вернётся в Динамо и Иван может занять место Хорхе, но всё зависит, по какой схеме Динамо будет играть при новом Главном тренере.
Конечно, посмотрим, что придумает Георгич, но самый очевидный вариант выглядит так.
Конечно, посмотрим, что придумает Георгич, но самый очевидный вариант выглядит так.