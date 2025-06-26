«Динамо» почти согласовало трансфер Ивана Сергеева

1750930082

вчера, 12:28

Нападающий «Крыльев Советов» перейдёт в «Динамо».

По данным источника, переговоры между клубами находятся в финальной стадии. Сейчас стороны обсуждают сумму трансфера, которая составит или 300 млн рублей, или 350 млн рублей.

Отмечается, что Сергеев уже принял окончательное решение перейти в «Динамо».