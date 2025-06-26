«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника ПСЖ Заира-Эмери

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника ПСЖ Уоррена Заира-Эмери.
По данным источника, «красные дьяволы» запросили информацию о возможном переходе футболиста.
ПСЖ не готов расставаться со своим игроком, поэтому сделка выглядит маловероятной.
Чем они собираются его заинтересовать? :) Может зарплату увеличат в разы.. Очень интересно..
Есть игроки, которых Париж продает. Вот туда пусть и смотрят. Рамуш, Шкриньяр, Коло Муани, Сафонов, Ли Кан Ин :)
Чем они собираются его заинтересовать? :) Может зарплату увеличат в разы.. Очень интересно..
Есть игроки, которых Париж продает. Вот туда пусть и смотрят. Рамуш, Шкриньяр, Коло Муани, Сафонов, Ли Кан Ин :)