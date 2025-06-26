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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника ПСЖ Заира-Эмери

вчера, 13:30

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника ПСЖ Уоррена Заира-Эмери.

По данным источника, «красные дьяволы» запросили информацию о возможном переходе футболиста.

ПСЖ не готов расставаться со своим игроком, поэтому сделка выглядит маловероятной.

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AKH
AKH
вчера в 14:08, ред.
И что он потерял в промозглом Манчестере? :) Убиваться за попадание в ЛЧ? Может лучше убиваться на гарантированном групповом этапе того же ЛЧ в рядах родного клуба? В Париже.. Да и с ЗП он не обделен. Ни любовью фанатов.

Чем они собираются его заинтересовать? :) Может зарплату увеличат в разы.. Очень интересно..

Есть игроки, которых Париж продает. Вот туда пусть и смотрят. Рамуш, Шкриньяр, Коло Муани, Сафонов, Ли Кан Ин :)
galem72
galem72
вчера в 14:03
Чушь и вброс! За него Париж запросит огромную сумму. Парень нигде не играл, ничего не показывал в других лигах. Какой смысл платить за трансфер 19-летнего игрока 50млн+, да к тому же в АПЛ, если практики за пределами родного клуба никакой нет?
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