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Тудор: «Гвардиола — лучший тренер в мире, но мы выйдем на поле побеждать»

вчера, 12:00
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался о грядущем матче его команды против «Манчестер Сити» в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира.

Это будет прекрасная игра. Мы выйдем на поле, чтобы выиграть. Никто не готовится к матчам, чтобы сыграть вничью. Мы внесём некоторые изменения в состав, но будем действовать серьёзно и хотим победить. Вижу, что парни горят желанием проявить себя. «Сити» – это команда, которая годами доминировала в футболе, её возглавляет лучший тренер мира. Но мы отдадим все силы.

В предыдущей встрече Клубного ЧМ «Ювентус» разгромил марокканский «Видад Касабланка» со счётом 4:1 и обеспечил себе выход в 1/8 финала. В матче «старой синьоры» против «Манчестер Сити» решится, кто из этих клубов займёт первое место в группе, а кто второе.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 14:05
В такую жару воевать чревато. Скорее всего просто зрителей заманивает на сонную игру.
112910415
112910415
вчера в 13:03
что ж, Гвардиола отнюдь не непобедим ...
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:57
На счёт лучшего это он погорячился. Вот если бы они с Зенитом играли)))
rn4zdq8d9bcu
rn4zdq8d9bcu
вчера в 12:42
Любая команда должна выходить на поле побеждать.
sihafazatron
sihafazatron ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 12:18
Да хотелось бы перестрелку увидеть, но слабо верится. Да и наверняка жара опять будет, что будет мешать высокому темпу
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:11, ред.
Чет они раззабивались как знать можеть бой устроят
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:05
Не верю. Скорее будет автобусная игра от юве
Гость
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