Тудор: «Гвардиола — лучший тренер в мире, но мы выйдем на поле побеждать»

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вчера, 12:00

Главный тренер «Ювентуса» высказался о грядущем матче его команды против «Манчестер Сити» в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира.

Это будет прекрасная игра. Мы выйдем на поле, чтобы выиграть. Никто не готовится к матчам, чтобы сыграть вничью. Мы внесём некоторые изменения в состав, но будем действовать серьёзно и хотим победить. Вижу, что парни горят желанием проявить себя. «Сити» – это команда, которая годами доминировала в футболе, её возглавляет лучший тренер мира. Но мы отдадим все силы.