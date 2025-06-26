Тудор: «Гвардиола — лучший тренер в мире, но мы выйдем на поле побеждать»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался о грядущем матче его команды против «Манчестер Сити» в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира.
Это будет прекрасная игра. Мы выйдем на поле, чтобы выиграть. Никто не готовится к матчам, чтобы сыграть вничью. Мы внесём некоторые изменения в состав, но будем действовать серьёзно и хотим победить. Вижу, что парни горят желанием проявить себя. «Сити» – это команда, которая годами доминировала в футболе, её возглавляет лучший тренер мира. Но мы отдадим все силы.
В предыдущей встрече Клубного ЧМ «Ювентус» разгромил марокканский «Видад Касабланка» со счётом 4:1 и обеспечил себе выход в 1/8 финала. В матче «старой синьоры» против «Манчестер Сити» решится, кто из этих клубов займёт первое место в группе, а кто второе.