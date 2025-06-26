Энрике признан лучшим тренером мира

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике признан лучшим в мире по версии FourFourTwo.
Рейтинг был составлен по итогам опроса, в котором приняли участие члены редакции британского журнала и приглашённые эксперты. Луис Энрике оказался на первой строчке, следом за ним расположился наставник «Ливерпуля» Арне Слот, а замкнул тройку лидеров Симоне Индзаги, перешедший из «Интера» в «Аль-Хиляль».
Напомним, что в прошедшем сезоне ПСЖ впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.
Но я бы выделил не Слота, пользующегося полностью командой предшественника.
Я бы выделил наставника Ноттингема, выведшего клуб вылезший в АПЛ из низших лиг в 2022 году уже в Еврокубки. Разве не Ноттингем сломал Ливерпуль Слота на его Энфилде в этом году?
Но я бы выделил не Слота, пользующегося полностью командой предшественника.
Я бы выделил наставника Ноттингема, выведшего клуб вылезший в АПЛ из низших лиг в 2022 году уже в Еврокубки. Разве не Ноттингем сломал Ливерпуль Слота на его Энфилде в этом году?
Лесники накидали брёвен в колеса Ливерпулю - факт. Но на дистанции сыграл опыт и запас сил.
Думаю, для Нуну Эшпириту Санту тоже скоро найдется топ клуб, если будет прогрессировать. Интересный тренер.
П.С. Слот заслуженно находится на втором месте. Немного не повезло с ПСЖ, а так бы был первым.
Лесники накидали брёвен в колеса Ливерпулю - факт. Но на дистанции сыграл опыт и запас сил.
Думаю, для Нуну Эшпириту Санту тоже скоро найдется топ клуб, если будет прогрессировать. Интересный тренер.
П.С. Слот заслуженно находится на втором месте. Немного не повезло с ПСЖ, а так бы был первым.