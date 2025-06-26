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Энрике признан лучшим тренером мира

вчера, 13:41

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике признан лучшим в мире по версии FourFourTwo.

Рейтинг был составлен по итогам опроса, в котором приняли участие члены редакции британского журнала и приглашённые эксперты. Луис Энрике оказался на первой строчке, следом за ним расположился наставник «Ливерпуля» Арне Слот, а замкнул тройку лидеров Симоне Индзаги, перешедший из «Интера» в «Аль-Хиляль».

Напомним, что в прошедшем сезоне ПСЖ впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Шредер777
Шредер777
вчера в 18:10
Все по делу и Дембеле должен брать ЗМ а не распиаренные дети из Барсы
Grizly88
Grizly88 ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 18:01
Нуну работал в шпорах и ничего не получилось, никакой топ клуб не возметься за него, скорее середняки типо Вулвза и Нотингема
Sergo81
Sergo81 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:41
)))👍
амурец
амурец
вчера в 16:10
А чего, ПСЖ с огромными тратами ЛЧ не мог взять, с Энрике взял
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 16:09, ред.
Все нюансы нивелируются тем что у ПСЖ в 7 раз дороже игроки...ну и сам клуб в 3 раза младше (1970 г.р.)...потому и бегает шустрей...)))
Sergo81
Sergo81 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:04
Но есть нюанс)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 16:01
Энрике он почти как Семак....
Что один завалился титулами без Месси-Неймаров-Мбапп......что другой....без Халков-Витселей и прочих Паредесов......
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:51
Мбаппе сбежал чтобы выиграть лч , А Энрике из не опытных молодых игроков слепил топ команду. Вряд ли Мбаппе выиграет лч ближайшие 2 года не верю, там и молодая Барселона подтяниться , Челси тоже в лч будет конкуренции
Sergo81
Sergo81
вчера в 15:33
Конечно лучший! Убрал пенсионеров, сделал ставку на молодых и создал из них боеспособный коллектив. Без покупок звёзд. Только молодые таланты, преимущественно.
lk_483777
lk_483777 ответ catal (раскрыть)
вчера в 15:31
Да, Слот воспользовался командой Клоппа на все 100%, да и выбора скорее всего не было. Но Арне тоже внес свои корректировки в игру и многие игроки заиграли новыми красками: Салах, Собослаи, Макалистер.
Лесники накидали брёвен в колеса Ливерпулю - факт. Но на дистанции сыграл опыт и запас сил.
Думаю, для Нуну Эшпириту Санту тоже скоро найдется топ клуб, если будет прогрессировать. Интересный тренер.

П.С. Слот заслуженно находится на втором месте. Немного не повезло с ПСЖ, а так бы был первым.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:02
На данный момент да Энрике лучший
112910415
112910415
вчера в 14:41
куда ж деваться ...
Comentarios
Comentarios ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:34
Многие не согласятся я за Конте
Comentarios
Comentarios ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:32
Мареске пока далековато сыровато выглядит
DXTK
DXTK ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:13
Какой Мареска вывел Челси в ЛЧ? вот для меня.............. Постекоглу лучший тренер, даже не смотря на то что его уволил дуболом Леви ...... выиграть трофей с Тоттенхэмом не каждый может, с 17 места в АПЛ попал в ЛЧ, ......тут Моуриньо и Конте сдались.....

PS Странно все же КЧМ еще не закончен и ПСЖ его не выиграл, а Энрике лучший тренер мира, ну ладно бы Европы.......... будет странно если лучший тренер мира не выиграт этот турнир..........
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:02
catal
catal
вчера в 14:01
Отбил миллиарды шейхов, потраченные десяток лет впустую на Месси и Неймара. И без них. Надо сказать, что такого доминирующего футбола в финале ЛЧ еще не было.
Но я бы выделил не Слота, пользующегося полностью командой предшественника.
Я бы выделил наставника Ноттингема, выведшего клуб вылезший в АПЛ из низших лиг в 2022 году уже в Еврокубки. Разве не Ноттингем сломал Ливерпуль Слота на его Энфилде в этом году?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:00
Лучший тренер ВСЕЛЕННОЙ!!!))
39tc5mqe74yx
39tc5mqe74yx
вчера в 13:54
Пользователь с авой хозяина ПСЖ постоянно трактует мои высказывания по своему.
То он говорит, что я предлагал ему написать "исроведь о клоноводстве", хотя я не предлагал, а конкретно его поэму по этому поводу назвал так, а это большая разница.
Сейчас же я писал, что эта борьба с клонами просто пустая трата времени, всё это пустое, разговоры ни о чём, ради разговоров, а он о какой то мысли от моего имени о закрытии конкурса.
Что ещё придумаем?
А лучше общайтесь с протоном, он любит подобное.
drug01
drug01
вчера в 13:53
Это кто его признал?
Брулин
Брулин
вчера в 13:47
А где Мареска? Человек вывел кризисный Челси в ЛЧ, закончил сезон в топ 4 и взял какой никакой еврокубок. Думаю по заслугам должен быть в топ 20 хотя бы
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