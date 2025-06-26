Энрике признан лучшим тренером мира

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вчера, 13:41

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» признан лучшим в мире по версии FourFourTwo.

Рейтинг был составлен по итогам опроса, в котором приняли участие члены редакции британского журнала и приглашённые эксперты. Луис Энрике оказался на первой строчке, следом за ним расположился наставник «Ливерпуля» , а замкнул тройку лидеров , перешедший из «Интера» в «Аль-Хиляль».