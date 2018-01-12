Тренер вратарей: «С такими условиями „Зенит“ должен за 5 лет трижды брать титул чемпиона»

Тренер вратарей «Брюгге» Томислав Рогич раньше работал в структуре «Зенита». Специалист рассказывает о работе в Бельгии и вспоминает предыдущий этап своей карьеры:

«В „Брюгге“ чувствую себя не работником клуба, а членом семьи. Такое же отношение со стороны болельщиков. Для них это не клуб, а мама и папа. То же самое с игроками. Когда приходишь в новую команду, хочется, чтобы была дисциплина, не было „звезды“. Здесь так и есть, отношения очень семейные.

В „Зените“ больше звёздности. „Зенит“ и „Шахтёр“ — это „Реал“ и „Барселона“. Не могу сказать, что прямо вровень, на один маленький шаг позади. Эти клубы — высочайший уровень. А для Бельгии уровень – „Андерлехт“ и „Брюгге“, две лучшие команды страны. Как „Спартак“ и „Зенит“ в России.

Но всё равно „Зенит“ — это топ. Там есть всё – что ещё нужно? С такими условиями, игроками, зарплатами „Зенит“ должен за пять лет брать минимум трижды чемпионский титул, если не четырежды. Неудачный сезон бывает у каждого. Но я видел русский чемпионат и могу сказать, что в нём очень тяжело побеждать. Попробуй обыграй „Рубин“ или „Ростов“ в гостях! Или „Урал“ в „минус 15“. При этом у „Зенита“ такие шикарные самолёты и гостиницы – это что-то невозможное. Просто космические условия!»

Напомним, что в январе к составу «Брюгге» присоединился голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов.