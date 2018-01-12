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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Тренер вратарей: «С такими условиями „Зенит“ должен за 5 лет трижды брать титул чемпиона»

сегодня, 09:25

Тренер вратарей «Брюгге» Томислав Рогич раньше работал в структуре «Зенита». Специалист рассказывает о работе в Бельгии и вспоминает предыдущий этап своей карьеры:

«В „Брюгге“ чувствую себя не работником клуба, а членом семьи. Такое же отношение со стороны болельщиков. Для них это не клуб, а мама и папа. То же самое с игроками. Когда приходишь в новую команду, хочется, чтобы была дисциплина, не было „звезды“. Здесь так и есть, отношения очень семейные. 

В „Зените“ больше звёздности. „Зенит“ и „Шахтёр“ — это „Реал“ и „Барселона“. Не могу сказать, что прямо вровень, на один маленький шаг позади. Эти клубы — высочайший уровень. А для Бельгии уровень – „Андерлехт“ и „Брюгге“, две лучшие команды страны. Как „Спартак“ и „Зенит“ в России. 

Но всё равно „Зенит“ — это топ. Там есть всё – что ещё нужно? С такими условиями, игроками, зарплатами „Зенит“ должен за пять лет брать минимум трижды чемпионский титул, если не четырежды. Неудачный сезон бывает у каждого. Но я видел русский чемпионат и могу сказать, что в нём очень тяжело побеждать. Попробуй обыграй „Рубин“ или „Ростов“ в гостях! Или „Урал“ в „минус 15“. При этом у „Зенита“ такие шикарные самолёты и гостиницы – это что-то невозможное. Просто космические условия

Напомним, что в январе к составу «Брюгге» присоединился голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов.

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Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 20:39
должен, но не обязан
Завтра
Завтра ответил fcspartak
сегодня в 18:37
fcspartak:
платежки можете предъявить? смешные вы степаны из ленинграда)
Какие платёжки, "уважаемый"?
Для тебя новость что у Спартака второй бюджет в Лиге в размере 120 млн.?? Так загугли "бюджет фк Спартак" - и будут тебе и "платёжки" и всё остальное.

А теперь, внимание, вопрос: Насколько эффективен футбольный клуб, который тратит 120 млн. евро в год, и за 15 лет выигрывает 1!(ОДИН, КАРЛ) чемпионат России??
Когда, ЗА ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ В 15 ЛЕТ, другой фк с меньшим бюджетом - в 80 млн., выиграл этот же чемпионат ШЕСТЬ РАЗ, постоянно, каждый сезон находится в тройке и является обладателем Кубка УЕФА!
И я не про "Зенит".
Завтра
Завтра ответил Коля58
сегодня в 18:27
Коля58:
Может скажете сколько стоимость Петро Роша была? За сколько его купили! И Где он сейчас? Баню топит? Или самогон гонит? ))
В "обществах по идеологическим интересам" строго запрещено критически думать и иметь к себе критические замечания, а не к окружающим, потому что - это грозит самому существованию "общества по идеологическим интересам".
Завтра
Завтра ответил RDeanW
сегодня в 18:24
RDeanW:
смешно читать, как все то, чем славится зенит, ты записал под имя спартака) заслуженный диз)
смешно читать, как все то, чем славится спартак, ты записал под имя зенита) заслуженный диз)
Коля58
Коля58 ответил RDeanW
сегодня в 18:10
RDeanW:
смешно читать, как все то, чем славится зенит, ты записал под имя спартака) заслуженный диз)
Может скажете сколько стоимость Петро Роша была? За сколько его купили! И Где он сейчас? Баню топит? Или самогон гонит? ))
Коля58
Коля58 ответил RDeanW
сегодня в 18:08
RDeanW:
смешно читать, как все то, чем славится зенит, ты записал под имя спартака) заслуженный диз)
Смешно слышать от 7партаковца! Недавно статья была в которой четко показано 7партак разбазаривает деньги, куплено игроков в минус 100м. Те игроки которые стоят 2м. Покупаются за 8 а то и выше!
Коля58
Коля58 ответил Расул Манаев
сегодня в 18:03
Расул Манаев:
И не будет таких матчей как Зенит- Урал)))
Играйте по правилам и их не будет! А вы как думали? Можно с кулаками кидаться на Судью? Или можно по ногам бить без наказано? Еще раз Играйте по правилам!
В Европе 7партаку показали, что играть нужно по правилам! ))
Аденн
Аденн
сегодня в 18:03
    RDeanW
    RDeanW ответил Завтра
    сегодня в 16:54
    Завтра:
    "Спартак" не для этого покупался. Если кто не знает, московский футбол - это "Динамо" Мск, там играют москвичи и россияне. В Спартак-проекте идет перекачка денег из государства в частные ручонки, они к футболу не имеют отношения. Через странные трансферные кампании, через сомнительные покупки, отступные множествам сменяемых "тренеришек", и не менее умопомрачительных зарплат никому никогда неизвестных футболистов из каких-то дебрей. И конечно через Открыто-Корыто промываются фантастические деньги. При этом, ВСЕГДА имея ВТОРОЙ в Лиге бюджет, при этом выиграть "НИЧЕГО" за 15 лет - надо суметь! А потому что это "стиралка", которая позволяет "народную нефть", перевести в "частный капитал, частной нефтяной кампании". Даже водителя-переводчика поэтому "поставили" как Гендира спортивного, футбольного клуба, чтобы тот просто бумажки нужные подписывал и все шишки получал. При чем тут какой-то футбол, я вас умоляю. 15 лет уже доказывают, что важно освоить очередные 120 млн. евро бюджета клуба, а не выиграть что-то.
    смешно читать, как все то, чем славится зенит, ты записал под имя спартака) заслуженный диз)
    fcspartak
    fcspartak ответил Завтра
    сегодня в 16:08
    Завтра:
    "Спартак" не для этого покупался. Если кто не знает, московский футбол - это "Динамо" Мск, там играют москвичи и россияне. В Спартак-проекте идет перекачка денег из государства в частные ручонки, они к футболу не имеют отношения. Через странные трансферные кампании, через сомнительные покупки, отступные множествам сменяемых "тренеришек", и не менее умопомрачительных зарплат никому никогда неизвестных футболистов из каких-то дебрей. И конечно через Открыто-Корыто промываются фантастические деньги. При этом, ВСЕГДА имея ВТОРОЙ в Лиге бюджет, при этом выиграть "НИЧЕГО" за 15 лет - надо суметь! А потому что это "стиралка", которая позволяет "народную нефть", перевести в "частный капитал, частной нефтяной кампании". Даже водителя-переводчика поэтому "поставили" как Гендира спортивного, футбольного клуба, чтобы тот просто бумажки нужные подписывал и все шишки получал. При чем тут какой-то футбол, я вас умоляю. 15 лет уже доказывают, что важно освоить очередные 120 млн. евро бюджета клуба, а не выиграть что-то.
    платежки можете предъявить? смешные вы степаны из ленинграда)
    Завтра
    Завтра ответил d_fincher
    сегодня в 14:21
    d_fincher:
    Зенит не для этого создавался. Если кто не знает, питерский футбол - это Динамо СПБ, там играют питерцы и россияне. В Зенит-проекте идет перекачка денег, они к футболу не имеют отношения. Через умопомрачительные зарплаты футболистам, трнсферы, через отступные, через Манчини, и конечно через Зенит-Арену промываются фантастические деньги. И все заинтересованные лица работают в первую очередь над этим вопросом. При чем тут какой-то футбол, я вас умоляю.
    "Спартак" не для этого покупался. Если кто не знает, московский футбол - это "Динамо" Мск, там играют москвичи и россияне. В Спартак-проекте идет перекачка денег из государства в частные ручонки, они к футболу не имеют отношения. Через странные трансферные кампании, через сомнительные покупки, отступные множествам сменяемых "тренеришек", и не менее умопомрачительных зарплат никому никогда неизвестных футболистов из каких-то дебрей. И конечно через Открыто-Корыто промываются фантастические деньги. При этом, ВСЕГДА имея ВТОРОЙ в Лиге бюджет, при этом выиграть "НИЧЕГО" за 15 лет - надо суметь!
    А потому что это "стиралка", которая позволяет "народную нефть", перевести в "частный капитал, частной нефтяной кампании". Даже водителя-переводчика поэтому "поставили" как Гендира спортивного, футбольного клуба, чтобы тот просто бумажки нужные подписывал и все шишки получал.
    При чем тут какой-то футбол, я вас умоляю. 15 лет уже доказывают, что важно освоить очередные 120 млн. евро бюджета клуба, а не выиграть что-то.
    Завтра
    Завтра ответил time out
    сегодня в 14:14
    time out:
    Степа, что ты мог видеть, если ты несколько лет назад с горшка слез? Про бромотановые корыта ты расскажи своим трем десяткам клонов, они живут твоими мозгами, если есть таковые, и они подтвердят все что ты тут сочиняешь. Я не знаю, что тебе сыпят на обед, но настоятельно рекомендую, принимать нормальные продукты, без наркотических добавок.
      Завтра
      Завтра ответил time out
      сегодня в 14:13
      time out:
      Все правильно! Зенит это праздник, независимо где, в РФПЛ или в ФНЛ, но праздник. В РФПЛ мы уже вашего праздника насмотрелись, так осчастливте и ФНЛ, пусть и там порадуются празднику. Праздника все хотят.
      "В РФПЛ мы уже вашего праздника насмотрелись"

      Кто это "мы"??? Тебя в себе несколько??
      Завтра
      Завтра
      сегодня в 14:11
      Да мы бы и брали с радостью, да только есть независящие от нас факторы, такие как "Юбилей Симоняна" или "Локо давно не выигрывал Чемпионат".
      Вот ЦСКА в 2013 и 14 - мы проиграли по делу.
      time out
      time out ответил Jeck Denielse
      сегодня в 14:00
      Jeck Denielse:
      Неужели все такие непонятливые ???? Чемпионство - не самоцель.... Неужели нельзя просто наслаждаться тем что ты самый крутой клуб в чемпионате...))) Неужели кто то думает что игроки и тренеры Зенита хоть на немного менее счастливы без золотых медалек на шее ))))) Зенит - это и есть праздник....круглочуточный и груглогодичный....и вне зависимости от положения в таблице...)) Всем удачи !!!!!!!!
      Все правильно! Зенит это праздник, независимо где, в РФПЛ или в ФНЛ, но праздник. В РФПЛ мы уже вашего праздника насмотрелись, так осчастливте и ФНЛ, пусть и там порадуются празднику. Праздника все хотят.
      time out
      time out ответил Литейный 4
      сегодня в 13:51
      Литейный 4:
      Видели мы Ваши чемпионства. Сейчас только начали вскрываться бромантановые времена. когда бромантан в Спартаке сыпали на обед корытами!
      Степа, что ты мог видеть, если ты несколько лет назад с горшка слез? Про бромотановые корыта ты расскажи своим трем десяткам клонов, они живут твоими мозгами, если есть таковые, и они подтвердят все что ты тут сочиняешь. Я не знаю, что тебе сыпят на обед, но настоятельно рекомендую, принимать нормальные продукты, без наркотических добавок.
      Расул Манаев
      Расул Манаев ответил d_fincher
      сегодня в 13:40
      Лучший комментарий на сегодня 👍👍👍
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил time out
      сегодня в 13:38
      time out:
      У нас за историю спартаковского клуба настреляло 22 раза, а где в этом историческом списке твой Зенит? Или Зенит став под крыло Газпрома утратил свою историю? Но даже газпрем не способен сделать лазурных чемпионом, мало того, даже в Лигу чемпионов не могут пробиться. Остается таким, как ты, завидовать тем, кто становится чемпионами, придумывать в свое оправдание всякие небылицы и лить слезы на страницах соккера.
      Видели мы Ваши чемпионства. Сейчас только начали вскрываться бромантановые времена. когда бромантан в Спартаке сыпали на обед корытами!
      амурец
      амурец
      сегодня в 13:36
      что Зенит топ полностью согласен, топ топ мимо чемпионства и ЛЧ
      амурец
      амурец ответил barc-f.
      сегодня в 13:35
      barc-f.:
      Что за ересь я прочитал?
        Расул Манаев
        Расул Манаев ответил Коля58
        сегодня в 13:32
        И не будет таких матчей как Зенит- Урал)))
        Расул Манаев
        Расул Манаев ответил Jeck Denielse
        сегодня в 13:23
        Jeck Denielse
        Сегодня 12:41
        Неужели все такие непонятливые ????
        Чемпионство - не самоцель....

        Неужели нельзя просто наслаждаться тем что ты самый крутой клуб в чемпионате...)))

        Неужели кто то думает что игроки и тренеры Зенита хоть на немного менее счастливы без золотых медалек на шее )))))

        Зенит - это и есть праздник....круглочуточный и груглогодичный....и вне зависимости от положения в таблице...))

        Всем удачи !!!!!!!!


        Это про Спартак так можно написать,но не про газовый проект)))
        Гоша Великолепный
        Гоша Великолепный
        сегодня в 13:20
        Видать это тренер не очень умён,иначе не сравнивал бы Зенит с Барсой или Реалом,он реально их сейчас оскорбил таким сравнением!
        ermak6448
        ermak6448
        сегодня в 13:18
        Можно согашаться или нет но есть изюминка сказанного...
        eugen-han
        eugen-han ответил Jeck Denielse
        сегодня в 13:04
        Jeck Denielse:
        Неужели все такие непонятливые ???? Чемпионство - не самоцель.... Неужели нельзя просто наслаждаться тем что ты самый крутой клуб в чемпионате...))) Неужели кто то думает что игроки и тренеры Зенита хоть на немного менее счастливы без золотых медалек на шее ))))) Зенит - это и есть праздник....круглочуточный и груглогодичный....и вне зависимости от положения в таблице...)) Всем удачи !!!!!!!!
        Лигу Чемпионов должны взять,но вопрос завис во времени:когда?,а внутренний чемпионат выиграть - это всего лишь условие для того,чтобы играть в желанном турнире.
        Спартач-болельщик
        Спартач-болельщик ответил proezd2
        сегодня в 13:02
        proezd2:
        капец одни клованы.хехе настоящик акков три четыре спартача,один динамик и один 8ик)))
        ...по всем направлениям газпрём работает , даже клонов походу оплачивает....
        eugen-han
        eugen-han
        сегодня в 13:01
        зона комфорта не всегда гарантирует хорошее самочувствие,т.е. условия для достижения результата не в цене,а в возможности правильно использовать эти условия.
        barc-f.
        barc-f. ответил Sem25
        сегодня в 12:48
        Как там Динамо поживает? Радует кубками?
        barc-f.
        barc-f.
        сегодня в 12:45
        Что за ересь я прочитал?
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        сегодня в 12:41
        Неужели все такие непонятливые ????
        Чемпионство - не самоцель....

        Неужели нельзя просто наслаждаться тем что ты самый крутой клуб в чемпионате...)))

        Неужели кто то думает что игроки и тренеры Зенита хоть на немного менее счастливы без золотых медалек на шее )))))

        Зенит - это и есть праздник....круглочуточный и груглогодичный....и вне зависимости от положения в таблице...))

        Всем удачи !!!!!!!!
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