Кейна признали лучшим игроком в АПЛ по итогам декабря

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн удостоился звания лучшего футболиста английской Премьер-Лиги по итогам декабря. Это уже шестая награда в карьере футболиста. В декабре Кейн принял участие в 6 матчах и забил 8 голов.

На победу в номинации претендовали также Мохамед Салах, Роберто Фирмино (оба — «Ливерпуль»), Маркос Алонсо («Челси»), Марко Арнаутович («Вест Хэм»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Рияд Марез («Лестер Сити») и Николас Отаменди («Манчестер Сити»).

Лучшим тренером месяца признали наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #PL goals in December = another @EASPORTSFIFA Player of the Month award for @HKane



👏👏👏 pic.twitter.com/DFgDZnBnfR