Фигу: «Желаю Коутиньо всего наилучшего, он этого заслуживает»

Бывший игрок «Барселоны» Луиш Фигу прокомментировал переход в стан каталонцев полузащитника Филиппе Коутиньо. Сумма трансфера из «Ливерпуля» составила 120 млн евро + 40 млн бонусов.
«Футбол сильно изменился, и суммы переходов тоже растут.
Я рад за Коутиньо. Видел его еще в „Интере“. Вместе мы не играли, но это хороший парень. Он заслуживает успеха и счастья, и я желаю ему удачи».
И от ожидаемого бабла остануться копейки, а после налогов - крохи), начнёт от безысходности от налогов косить, пойдут штрафы, захочет сбежать, а паспорт то у Месси. И замкнутый круг. Аха-ха)
И от ожидаемого бабла остануться копейки, а после налогов - крохи), начнёт от безысходности от налогов косить, пойдут штрафы, захочет сбежать, а паспорт то у Месси. И замкнутый круг. Аха-ха)