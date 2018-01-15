Фигу: «Желаю Коутиньо всего наилучшего, он этого заслуживает»

Бывший игрок «Барселоны» Луиш Фигу прокомментировал переход в стан каталонцев полузащитника Филиппе Коутиньо. Сумма трансфера из «Ливерпуля» составила 120 млн евро + 40 млн бонусов.

«Футбол сильно изменился, и суммы переходов тоже растут.

Я рад за Коутиньо. Видел его еще в „Интере“. Вместе мы не играли, но это хороший парень. Он заслуживает успеха и счастья, и я желаю ему удачи».