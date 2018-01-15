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Фигу: «Желаю Коутиньо всего наилучшего, он этого заслуживает»

сегодня, 19:35

Бывший игрок «Барселоны» Луиш Фигу прокомментировал переход в стан каталонцев полузащитника Филиппе Коутиньо. Сумма трансфера из «Ливерпуля» составила 120 млн евро + 40 млн бонусов.

«Футбол сильно изменился, и суммы переходов тоже растут. 

Я рад за Коутиньо. Видел его еще в „Интере“. Вместе мы не играли, но это хороший парень. Он заслуживает успеха и счастья, и я желаю ему удачи».

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Все комментарии
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 20:54
Donetsk_the_BEST:
Мог бы играть в ЛЧ и помочь своей команде, но бросил и убежал в Барсу за бабками, с такой натурой ему там самое место.
Наивный ещё не знает, что будет платить дань жадному гному.)
И от ожидаемого бабла остануться копейки, а после налогов - крохи), начнёт от безысходности от налогов косить, пойдут штрафы, захочет сбежать, а паспорт то у Месси. И замкнутый круг. Аха-ха)
AznA
AznA
сегодня в 20:49
Фигу: "Желаю Роналду всего наилучшего, он этого заслуживает"
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответил Apsny
сегодня в 20:36
Apsny:
Он мог бы играть в ЛЧ, но выбрал иной путь, летом еще хотел перейти, но не отпускали, при этом в этом сезоне играл ответственно.
Мог бы играть в ЛЧ и помочь своей команде, но бросил и убежал в Барсу за бабками, с такой натурой ему там самое место.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил Apsny
сегодня в 20:34
Apsny:
Причем тут статистика, это все условности, когда был на поле делал свое дело.
Ну да, сливался без всяких условностей.
Apsny
Apsny ответил Непотопляемый Князь
сегодня в 20:29
Непотопляемый Князь:
Настолько ответственно, что у Ливера статистика без него лучше, чем с ним. Аха-ха)
Причем тут статистика, это все условности, когда был на поле делал свое дело.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил Apsny
сегодня в 20:20
Apsny:
Он мог бы играть в ЛЧ, но выбрал иной путь, летом еще хотел перейти, но не отпускали, при этом в этом сезоне играл ответственно.
Настолько ответственно, что у Ливера статистика без него лучше, чем с ним. Аха-ха)
Apsny
Apsny ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 20:07
Donetsk_the_BEST:
Чем заслуживает? Тем что бросил свою команду посреди сезона? Не очень хороший поступок, так не делается...
Он мог бы играть в ЛЧ, но выбрал иной путь, летом еще хотел перейти, но не отпускали, при этом в этом сезоне играл ответственно.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 20:05
Donetsk_the_BEST:
Чем заслуживает? Тем что бросил свою команду посреди сезона? Не очень хороший поступок, так не делается...
Это во-первых. А во-вторых, откуда старый интераст знает что заслужил Ковтиньё?)
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 19:45
Успехов ему в Барселоне
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
сегодня в 19:41
Чем заслуживает? Тем что бросил свою команду посреди сезона? Не очень хороший поступок, так не делается...
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