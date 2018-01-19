Моуриньо: «Я назвал клубу причины, по которым хочу видеть Санчеса в МЮ. Теперь просто жду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал возможный трансфер нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в манкунианский клуб:

«Порой люди думают, что в переговорах по трансферу участвуют тренеры, однако все зависит от клуба. Лично я в таких вопросах участия не принимаю. Я просто жду новостей.

Я поговорю с вами, если мы подпишем Санчеса, поговорю о нем и о том, что он может дать нашей команде. Пока же он игрок „Арсенала“, не мой игрок, поэтому не вижу смысла здесь что-то обсуждать.

Мое участие в переговорах ограничивается тем, что я перечислил руководству причины, по которым я хочу видеть игрока в команде».

Напомним, недавно появилась информация о том, что футболки с именем Санчеса начали отправляться в официальные магазины «Манчестер Юнайтед».