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Моуриньо: «Я назвал клубу причины, по которым хочу видеть Санчеса в МЮ. Теперь просто жду»

сегодня, 16:44

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал возможный трансфер нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в манкунианский клуб:

«Порой люди думают, что в переговорах по трансферу участвуют тренеры, однако все зависит от клуба. Лично я в таких вопросах участия не принимаю. Я просто жду новостей.

Я поговорю с вами, если мы подпишем Санчеса, поговорю о нем и о том, что он может дать нашей команде. Пока же он игрок „Арсенала“, не мой игрок, поэтому не вижу смысла здесь что-то обсуждать.

Мое участие в переговорах ограничивается тем, что я перечислил руководству причины, по которым я хочу видеть игрока в команде».

Напомним, недавно появилась информация о том, что футболки с именем Санчеса начали отправляться в официальные магазины «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра ответил Foxes
сегодня в 17:04
Вот и посмотрим.
Foxes
Foxes ответил Заратустра
сегодня в 17:02
Заратустра:
Каким образом? Это беспроигрышный вариант
Не говори гоп пока не перепрыгнешь.
cska plus
cska plus
сегодня в 17:01
Санчес, реальное усиление.
Заратустра
Заратустра ответил Foxes
сегодня в 16:59
Каким образом? Это беспроигрышный вариант
Foxes
Foxes ответил Заратустра
сегодня в 16:56
Заратустра:
Маур обломал пепку этим трансфером.
Как бы вы себя этим переходом не обломали.
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★ ответил вoлгoдoн
сегодня в 16:52
вoлгoдoн:
1.Потому что Алексис в Барселоне играл,а переводчик ко многим игрокам Барсы неровно дышит. 2.Тем самым переводчик "насолил" основному конкуренту в лице МС,который также хотел видеть Санчеса,но летом и бесплатно.
Если он неровно дышит к игрокам Барселоны, то вряд ли бы купил бы его. А Сити мог и побороться за него раз так нужен он им
Заратустра
Заратустра
сегодня в 16:52
Маур обломал пепку этим трансфером.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 16:48
1.Потому что Алексис в Барселоне играл,а переводчик ко многим игрокам Барсы неровно дышит.
2.Тем самым переводчик "насолил" основному конкуренту в лице МС,который также хотел видеть Санчеса,но летом и бесплатно.
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