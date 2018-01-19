Гвардиола: «Думаю, Санчес перейдёт в МЮ. Поздравляю и желаю удачи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный трансфер нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед». Напомним, изначально именно «горожане» выглядели главными претендентами на игрока, но в результате борьбу за футболиста, судя по всему, выиграли «красные дьяволы».

«Я не владею информацией. Насколько я знаю, Алексис - игрок „Арсенала“, но, думаю, он перейдет в „Манчестер Юнайтед“. Поздравляю МЮ и игрока и желаю им удачи.

Мое мнение об Алексисе остается прежним. Я желаю ему всего наилучшего».