«Спартак» всё же подпишет Сергея Ерёменко

«Спартак» в ближайшие дни подпишет контракт с полузащитником «молодежки» «Базеля» Сергеем Еременко.

Изначально прошла информация, что молодой футболист не устроил «красно-белых» по итогам просмотра, однако футболист всё-таки поехал с командой на второй сбор и уже даже прошел медосмотр.

В услугах Еременко лично заинтересован главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который попросил руководство приобрести игрока.