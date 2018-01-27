«Спартак» всё же подпишет Сергея Ерёменко

«Спартак» в ближайшие дни подпишет контракт с полузащитником «молодежки» «Базеля» Сергеем Еременко.
Изначально прошла информация, что молодой футболист не устроил «красно-белых» по итогам просмотра, однако футболист всё-таки поехал с командой на второй сбор и уже даже прошел медосмотр.
В услугах Еременко лично заинтересован главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который попросил руководство приобрести игрока.
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Ваш шлак уже показал себя во всей «красе» в этом сезоне...
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Ваш шлак уже показал себя во всей «красе» в этом сезоне...
Каррера говорил, что Еременко пока на просмотре - первый и второй сборы.
Журналисты снова впереди планеты всей!
Каррера говорил, что Еременко пока на просмотре - первый и второй сборы.
Журналисты снова впереди планеты всей!