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Погребняк нужен «Тосно»

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Санчо Панса
Санчо Панса
27 января 2018 в 13:02
Паше нужно соглашаться! Хотя бы на Петровском немного поиграет и вспомнит о славных временах за Зенит)
Остапчук 67
Остапчук 67
27 января 2018 в 12:05
Бредятина.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Фата лист (раскрыть)
27 января 2018 в 08:17
ну пришли ж Скворцов и Рикардиньо.. Оба нападающих могут сыграть
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
27 января 2018 в 08:12
буду ржать, если перейдя, сделает хет-трик в ворота Спартака
Фата лист
Фата лист
26 января 2018 в 21:31
Вполне логично, у Тосно один серб в атаке остался, так что Павел точно будет ко двору!
Полевой Командир
Полевой Командир
26 января 2018 в 21:24
а зачем он? возьмите лучше за эти деньги пару-тройку пацанов из глухой провинции.. Дайте парням шанс.... А так вы берете очень дорого "вечного болельщика" на лавке..... на кой он нужен? сумки таскать?
4RT
4RT
26 января 2018 в 20:08
ХА-ХА-ХА, еще напишите ,что он нужен самому Папе Римскому!
112910415
112910415
26 января 2018 в 19:28
дорогая игрушка
Василий 50
Василий 50
26 января 2018 в 17:55
Зачем "Тосно" грабли, на которые уже наступало "Динамо"?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 января 2018 в 17:41, ред.
Вот вот в около болотный клуб, там ему и место.
BERL
BERL
26 января 2018 в 16:36
Зарплату предложить такую : Два батона хлеба и бутылка молока...Большего не заслуживает...
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
26 января 2018 в 16:31
Если Погребнюк не подойдет, то Динамо готово будет готова Вандерсона предложить за копейки ))
Sem25
Sem25 ответ Faustello (комментарий удален) (раскрыть)
26 января 2018 в 16:12
Faustello:Да он сейчас даже если захочет играть - ни о чём. Любой молодой 18-20 лет сейчас будет лучше выглядеть чем этот клещ.
Твои ведь слова?
Вот я тебе и объясняю, что это не так. Не более того.
Sem25
Sem25 ответ Faustello (комментарий удален) (раскрыть)
26 января 2018 в 15:51
Нет. Я смотрю матчи молодежного состава. Кому он головой забил не помню, а вот Тереку вполне трудовой мяч забил.
Андрей Кораблев
Андрей Кораблев
26 января 2018 в 15:48
Не нужен он Вам ребята, с ним вы железно вылетите в ФНЛ.
Адвокат 76
Адвокат 76
26 января 2018 в 15:44
Посмеялся от души, человек, который не играет в футбол уже несколько лет и к нему интерес проявляют, полная ересь или в Тосно совсем с головой не дружат, да за такие деньги можно 5 футболистов подающих перспективы из ФНЛ купить и то больше от них пользы будет.
Sem25
Sem25 ответ Faustello (комментарий удален) (раскрыть)
26 января 2018 в 15:41
Не все так просто. Погребняк был на всех сборах все эти 2,5 года, тренировался вместе с командой. А когда назначили Хохлова, он сыграл пару матчей за молодежку. Как ни странно, пару мячей забил и выглядел прилично на фоне молодых.
борька
борька
26 января 2018 в 15:39
Пашу нужно пригласить ТВ экспертом
zamsb
zamsb
26 января 2018 в 15:20
"...Нападающий Павел Погребняк, который теперь является свободным агентом, может продолжить карьеру в клубе РФПЛ...", если будет платить сам себе заработную плату.
ДСА
ДСА
26 января 2018 в 14:53
Нет слов.
311
311
26 января 2018 в 14:43
Ищут замену Заболотному!)
kust07
kust07
26 января 2018 в 14:29
неужели Погребняк кому-то нужен))
Миша Вилков
Миша Вилков
26 января 2018 в 14:25
В Арарат бы ему самое то!
drug01
drug01
26 января 2018 в 14:19
А в Китай не хочет?????
шацк
шацк
26 января 2018 в 14:17
Тосно разобрали сильно в межсезонье и ми видимо просто не кем играть. Паша конечно не поедет туда, да и деньги ему не дадут которые он захочет.
loko7
loko7
26 января 2018 в 14:05
Ему надо футбольным агентом становится, разводить клубы он умеет.
Байкал-38.
Байкал-38.
26 января 2018 в 14:03
Это интересно будет посмотреть!
fcspartak
fcspartak
26 января 2018 в 14:02
очень надеюсь что пойдет в зенит!
EAGinLE
EAGinLE
26 января 2018 в 14:00
Староват для РФПЛ .
denmig
denmig
26 января 2018 в 14:00, ред.
Хахахах!

Он только лишнее топливо жрет!!!
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