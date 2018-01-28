Торрес: «Мы хотим выиграть Лигу Европы»

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес прокомментировал победу над «Лас-Пальмасом» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

«Рад, что удалось забить и мы победили. Знали, что нас ждет непростой поединок, поэтому хорошо готовились. „Лас-Пальмас“ любит играть в атакующий футбол, поэтому нам необходимо было ждать своего шанса.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Все, что нам нужно делать, побеждать в каждом следующем матче. Не знаю, где мы окажемся по итогам сезона в чемпионате Испании, но что касается Лиги Европы, то мы хотим выиграть этот турнир», - сказал Торрес.