Экс-игрок «Сосьедада»: «Летом Одриосола станет игроком мадридского „Реала“»

Защитник «Реала Сосьедад» Альваро Одриосола следующий сезон может начать в составе другого «Реала» - мадридского. По крайней мере, в этом уверен экс-нападающий клуба из Сан-Себастьяна Георге Крайовяну:
«Я слышал, что Альваро Одриосола станет игроком „Реала“. В его контракте прописана крайне доступная сумма отступных».
Действующий контракт 22-летнего футболиста с «Реалом Сосьедад» рассчитан до 2022 года. Сообщается, что выкупить права на оборонца можно за адекватные по нынешним меркам 40 млн евро.
Слишком молодой защитник, это не очень здорово.
Слишком молодой защитник, это не очень здорово.