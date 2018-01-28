Экс-игрок «Сосьедада»: «Летом Одриосола станет игроком мадридского „Реала“»

Защитник «Реала Сосьедад» Альваро Одриосола следующий сезон может начать в составе другого «Реала» - мадридского. По крайней мере, в этом уверен экс-нападающий клуба из Сан-Себастьяна Георге Крайовяну :

«Я слышал, что Альваро Одриосола станет игроком „Реала“. В его контракте прописана крайне доступная сумма отступных».

Действующий контракт 22-летнего футболиста с «Реалом Сосьедад» рассчитан до 2022 года. Сообщается, что выкупить права на оборонца можно за адекватные по нынешним меркам 40 млн евро.