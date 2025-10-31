«Манчестер Сити» – «Борнмут»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1761892731

сегодня, 09:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Борнмут», который состоится 2 ноября 2025 года.

«Манчестер Сити»

Наступили времена, когда «Манчестер Сити» в игре с «Борнмутом» находится в роли догоняющего. На данный момент «горожане» идут на четвертом месте в АПЛ с 16 баллами и два пункта уступают «Борнмуту». Победа хозяев гарантирует им продвижение как минимум на одну позицию, ведь нынешнего соперника они обойдут. Однако с «Борнмуту» нужно качественно подготовиться и еще лучше сыграть, чтобы достичь результата.

Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победой в кубке над «Суонси» (3:1) и поражением на выезде от «Астон Виллы» (0:1).

«Борнмут»

«Борнмут» отлично выступает в нынешнем сезоне и не зря занимает вторую строчку в таблице АПЛ . После девяти туров в активе команды 18 очков и хорошая разница мячей (16:11). В игре с «Манчестер Сити» на выезде, гости понимают, что им придется много оборонятся и лишь изредка искать свои голевые моменты, но и тут можно извлечь выгоду из такого поединка.

26 октября «Борнмут» обыграл на своем поле «Ноттингем Форест» (2:0), а ранее сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (3:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Манчестер Сити» – 1.5

Ничья – 4.6

Победит «Борнмут» – 5.9

Статистика

«Манчестер Сити выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

„Борнмут“ проиграл три из десяти последних поединков на выезде

Четыре из пятии последних матчей между клубами завершились победой „горожан“

Прогноз

Поставить на победу „Манчестер Сити“, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что хозяева ждут опасности от соперника и поэтому будут готовы к этой встрече, чтобы набрать полноценные три пункта.