«Манчестер Сити» – «Борнмут»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Борнмут», который состоится 2 ноября 2025 года.
«Манчестер Сити»
Наступили времена, когда «Манчестер Сити» в игре с «Борнмутом» находится в роли догоняющего. На данный момент «горожане» идут на четвертом месте в АПЛ с 16 баллами и два пункта уступают «Борнмуту». Победа хозяев гарантирует им продвижение как минимум на одну позицию, ведь нынешнего соперника они обойдут. Однако с «Борнмуту» нужно качественно подготовиться и еще лучше сыграть, чтобы достичь результата.
Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победой в кубке над «Суонси» (3:1) и поражением на выезде от «Астон Виллы» (0:1).
«Борнмут»
«Борнмут» отлично выступает в нынешнем сезоне и не зря занимает вторую строчку в таблице АПЛ. После девяти туров в активе команды 18 очков и хорошая разница мячей (16:11). В игре с «Манчестер Сити» на выезде, гости понимают, что им придется много оборонятся и лишь изредка искать свои голевые моменты, но и тут можно извлечь выгоду из такого поединка.
26 октября «Борнмут» обыграл на своем поле «Ноттингем Форест» (2:0), а ранее сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (3:3).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Манчестер Сити» – 1.5
- Ничья – 4.6
- Победит «Борнмут» – 5.9
Статистика
- «Манчестер Сити выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах
- „Борнмут“ проиграл три из десяти последних поединков на выезде
- Четыре из пятии последних матчей между клубами завершились победой „горожан“
Прогноз
Поставить на победу „Манчестер Сити“, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что хозяева ждут опасности от соперника и поэтому будут готовы к этой встрече, чтобы набрать полноценные три пункта.