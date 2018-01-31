«Севилья» арендует 22-летнего нападающего «Эвертона»

Пресс-службы «Севильи» и «Эвертона» анонсировали переход нападающего Сандро Рамиреса из английского клуба в испанский на правах аренды. Сообщается, что клубы достигли принципиального соглашения по трансферу, и сделка будет завершена окончательно, после того как 22-летний форвард пройдёт медобследование.

В текущем сезоне Рамирес принял участие в 15 матчах «Эвертона» во всех турнирах (7 – в стартовом составе), забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи.

Ранее «Севилья» объявила об аренде защитника «Порту» Мигеля Лайуна.