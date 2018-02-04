«Урал» определился с соперниками на втором зимнем сборе

Пресс-служба «Урала» сообщает, что клуб определился с соперниками на втором зимнем сборе.

«Определился первый соперник „Урала“, с которым наша команда проведет товарищеский матч. 8 февраля подопечные Александра Тарханова сыграют с белорусским клубом „Гомель“, который является середняком чемпионата этой страны. Матч ориентировочно начнется в 17-00 по местному времени, а вот место проведения встречи пока уточняется.

Также на втором и третьем сборах „Урал“ примет участие в Кубке ФНЛ. 11 февраля екатеринбуржцы сыграют в этом турнире с „Тюменью“, затем 14 числа встретятся со „Спартаком-2“, а завершат групповой этап Кубка ФНЛ поединком с московским „Араратом“, который пройдет 17 февраля.

Кроме того, на втором сборе екатеринбуржцы планируют провести контрольный матч с самарскими „Крыльями Советов“. С этой командой уральцы будут базироваться в одном и том же отеле. О дате и времени проведения этой игры мы сообщим позднее».