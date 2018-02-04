Онкобольные дети получили подарки из рук футболистов сборной России

4 февраля в честь Всемирного дня борьбы против рака футболисты сборной России исполнили желания двух победителей конкурса «Детские мечты».

4-летний Дима из поселка Большие Леуши, болеющий лимфомой Ходжкина, получил в подарок электромобиль. 3-летний Саша недавно перенес в Москве операцию в связи с опухолью головного мозга. Футболисты сборной вручили мальчику официальный мяч, который будет использоваться во время чемпионата мира 2018 года.

«Всем, кому выпало это серьезнейшее испытание, мы желаем здоровья и терпения. И еще мы очень хотели бы, чтобы однажды Всемирный день борьбы против рака стал Всемирным днем победы над раком», - отметил полузащитник сборной России и «Локомотива» Антон Миранчук.

Напомним, что в 2016 году нападающий Роман Павлюченко в рамках благотворительного марафона исполнил роль диджея в одном из баров Екатеринбурга. Вырученные в результате акции 100 тысяч рублей футболист перевел на счет ребенка, лечащегося от рака крови.