«Окленд Сити» сумел отобрать очки у «Бока Хуниорс» в матче Клубного ЧМ

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сегодня, 00:59

«Окленд Сити» сыграл вничью с «Бока Хуниорс» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (1:1).

Автогол Натана Гэрроу на 26-й минуте позволил аргентинскому клубу выйти вперёд. Команда из Новой Зеландии отыгралась на 52-й усилиями Кристиана Грэя.

Эта игра стала очередной на турнире, прерывавшейся из-за погодных условий.

«Окленд Сити» занял 4-е место в Группе C и набрал первое очко на турнире. Ранее коллектив крупно проиграл «Баварии» (0:10) и «Бенфике» (0:6). «Бока Хуниорс» стал 3-м (два балла).