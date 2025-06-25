«Окленд Сити» сумел отобрать очки у «Бока Хуниорс» в матче Клубного ЧМ

«Окленд Сити» сыграл вничью с «Бока Хуниорс» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (1:1).
Автогол Натана Гэрроу на 26-й минуте позволил аргентинскому клубу выйти вперёд. Команда из Новой Зеландии отыгралась на 52-й усилиями Кристиана Грэя.
Эта игра стала очередной на турнире, прерывавшейся из-за погодных условий.
«Окленд Сити» занял 4-е место в Группе C и набрал первое очко на турнире. Ранее коллектив крупно проиграл «Баварии» (0:10) и «Бенфике» (0:6). «Бока Хуниорс» стал 3-м (два балла).
Уважаемые модераторы, подскажите, пожалуйста, что у меня с ником случилось? Чувствую себя Женей Лукашиным, проснувшимся в Ленинграде. 😐
Уважаемые модераторы, подскажите, пожалуйста, что у меня с ником случилось? Чувствую себя Женей Лукашиным, проснувшимся в Ленинграде. 😐