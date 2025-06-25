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«Окленд Сити» сумел отобрать очки у «Бока Хуниорс» в матче Клубного ЧМ

сегодня, 00:59
Окленд СитиЛоготип футбольный клуб Окленд Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока ХуниорсМатч завершен

«Окленд Сити» сыграл вничью с «Бока Хуниорс» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (1:1).

Автогол Натана Гэрроу на 26-й минуте позволил аргентинскому клубу выйти вперёд. Команда из Новой Зеландии отыгралась на 52-й усилиями Кристиана Грэя.

Эта игра стала очередной на турнире, прерывавшейся из-за погодных условий.

«Окленд Сити» занял 4-е место в Группе C и набрал первое очко на турнире. Ранее коллектив крупно проиграл «Баварии» (0:10) и «Бенфике» (0:6). «Бока Хуниорс» стал 3-м (два балла).

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:36
Что случилось с Бокой?
tgag933sh48p
tgag933sh48p
сегодня в 05:19
    vaschmap
    vaschmap
    сегодня в 04:24
    Доброе утро!

    Уважаемые модераторы, подскажите, пожалуйста, что у меня с ником случилось? Чувствую себя Женей Лукашиным, проснувшимся в Ленинграде. 😐
    протон
    протон
    сегодня в 03:39
    Игрок с одного аккаунта целый месяц в пот лица трудится и так залетает от фермера. Мне не интересно, друг из Армении или какой фермер. Уходят игроки Шишанутый, Incredulous, да и многие другие подумывают. Если мы знаем, что вовсе не причастны Солнечные друзья и Смиты, то знаем кто они. Пусть блочат. Ну вот скажите мне, простому обывателю, как я могу с набором 15 000 очков с одного аккаунта обыграть армаду, и супер вершину? С одного акка сколько лет я должен пахать?
    krm3ftgs5g34
    krm3ftgs5g34 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    сегодня в 03:23, ред.
    Всем кроме протона ясно как дважды два, что это славновские
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 03:03
    Уже давно, много лет как, есть ряд регулярно играющих через несколько или много аккаунтов, иногда успешнее чем в среднем, в этом в общем-то ничего аномального нет. Раньше были недовольны зарабатывающим очки для ставок через лучший комментарий, сейчас играющими на высоких коэффициентах, это тоже в целом неизбежно, но принципиально конкурсе не изменился - правила в целом те же что были уже много лет. Что до того пользователя, то по нашим данным это не тот известный участник конкурса из Армении.
    протон
    протон
    сегодня в 02:59, ред.
    Привычка постоянно ныть действительно может разрушать отношения с окружающими и ещё больше погружать в состояние беспомощности. Но в моём случает это призыв голоса о помощи и разрешения ситуации
    qjnq6duu4u4f
    qjnq6duu4u4f
    сегодня в 02:51
      протон
      протон ответ Joseph Dredd (раскрыть)
      сегодня в 02:08, ред.
      Доброй ночи. В этой ситуации я не знаю что тогда происходит. Ну не было такого но хотя каждый месяц продолжается, я могу предположить нашего друга из солнечной Армении. Ну как то решить этот вопрос ради общего выйти к общему знаменателю. Мне лично по без разницы. побеждаю , проиграю я. Но ради своих товарищей которые набрали очки. Если мы решим вопрос, то на ленте комментарии в разы взлетят обещаю Вам. Я то ладно буду отписываться так как более 10 лет на сайте уже по привычке и любви. Скрин. вот кто мои друзья. Я желаю им победы, но в текущей ситуации им далеко до побед. вот о чем я.
      Evgen_86
      Evgen_86
      сегодня в 02:06
      Матч который можно было не доигрывать.
      Joseph Dredd
      Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 01:56
      Доброй ночи. Если Вы о многих из текущих лидеров групп, то там нет аккаунтов того человека.
      протон
      протон
      сегодня в 01:53
      Агент Смит, если у вас есть возможность увести клонов из основной группы, уведите их, пожалуйста, ради общего. Мы как бы одна семья. ситуацией вы владеете. Понимаете, агент Смит, тут люди с одного акаунта играют, противоборствовать вам не в силах. Сейчас Кп стало разочарованием для многих нас.
      протон
      протон ответ Шишанутый (раскрыть)
      сегодня в 01:23
      В Спорт Лото больше шансов одержать победу, чем в этом конкурсе. ))) Будем ждать перемен. Какой смысл от перехода в гр. без призов, у которого нет рейтинга актуальности. Я с набором под 25 к игнорирую КП, тем более призы абсалютно не нужны. Весь интерес наблюдался побеждать в группе или в гр. Заболотного. Игрокам советую не сжигать в начале месяа набранные баллы, а копить под конец месяца. Если выстрелит фермер, то ждать удачи в гр. Заболотного. А так всё это бесполезная трата времени игроков.
      Scorp689
      Scorp689
      сегодня в 01:22
      Молодцы Окленд... по возрастающей... приобрели опыт...
      Варвар7
      Варвар7
      сегодня в 01:18
      Поздравления Окленду - это тот редкий случай , когда заняв последнее место в группе , игроки могут чувствовать себя победителями ! )))
      Georgy Cherdantsev
      Georgy Cherdantsev ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 01:16
      Думаю, аргентинские игроки знали результат параллельной игры и у них просто опустились руки. Если бы от их матча что-то зависело вероятно сыграли бы по-другому.
      протон
      протон ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
      сегодня в 01:12
      Позорный результат для Боки. Даже с игры не забили. Понятно, что даже победа не помогла бы, но ниже определенного уровня опускаться нельзя.
      Georgy Cherdantsev
      Georgy Cherdantsev
      сегодня в 01:07
      Думаю, Окленд очень достойно выступил на турнире и даже сумел набрать очко чего мало кто от него ожидал. Молодцы новозеландцы!
      Гость
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