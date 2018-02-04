Кубок Легенд. Как Тотти и другие звезды в Москве развлекались

Франческо обули в валенки, сборная России без Карпина, зато с Широковым обыграла Португалию, а блогер «Соккер.ру» Angry Ded рассказывает о юбилейной победе хозяев на Кубке Легенд.

Чье имя носит турнир Кубок Легенд?

К сожалению, в большом футболе у России не было нападающего, которого можно было назвать «русским Пеле». А вот Константин Еременко, чьим именем с 2010 года назван Кубок Легенд – турнир для игроков старше 35 лет из разных стран мира, именно так и называли. Он был самым успешным игроком в новейшем российском футболе в широком смысле понятия.

Ведь нападающий мини-футбольной «Дины» забил 1132 гола в официальных матчах, и это невероятное число. Константин – воспитанник школы «Днепр-75», откуда вышли будущие вице-чемпионы Европы в составе сборной СССР Лобановского в 1988-м году. И где позже воспитывали того же Сергея Перхуна. Сам Еременко в большой футбол тоже играл, но весь матч на огромном поле не выдерживал.

Зато после переезда из Днепропетровска в Москву стал лидером и легендой «Дины», со сборной России выигрывал медали на чемпионатах мира и Европы, а в Гранаде даже золото получили. Еременко называли лучшим мини-футболистом двадцатого века. Разумеется, Константин был успешным и на клубном уровне, лучший снайпер мини-футбольного аналога Лиги чемпионов.

Прямо сейчас в мини-футбольной сборной России играют бразильцы, а раньше рубился Еременко. К сожалению, Константин Викторович рано ушел из жизни, играл с друзьями в футбол на малой арене «Динамо» в 2010-м году, стало плохо, скончался от сердечной недостаточности в тридцать девять лет. В том же году Кубок Легенд получил имя легенды мини-футбола, и вот уже десятый турнир позади! Зато каждый год есть повод вспомнить легенду российского футбола.

Почему сборная России постоянно побеждает?

Причина в мотивации и сыгранности, все-таки ветеранам не так просто войти в ритм, как практикующим спортсменам. Тут каждый год из биографии на счету. Кто видел, в каком виде в Москву прибыл Тотти – понимает причину побед только сборной хозяев, участники которой могут даже попрактиковаться вместе и сыграться, то есть единственные, кто готов к турнирной борьбе.

А императора словно избили и заставили не спать пару суток. Даже по помятому внешнему виду Франческо понятно, что человек согласился прилететь, но не успел подготовиться. Устал и точно не горит желанием участвовать в дурацких конкурсах, вроде ударов пятками в валенках по маленьким воротам на федеральном канале. Но раз приехал – надо улыбаться, фотографироваться и играть.

Хотя у Италии был приличный состав, гостил даже кандидат в главные тренеры сборной – Луиджи Ди Бьяджо, победа команды России не удивила. Иногда российская сборная ветеранов просто моложе, чем соперники. Понятно, что Широков лучше играет в футбол, чем старенький Стоичков или чем ветеран с огромным пузом. Вот и получается, что кого только ни привозили – Испанию, Нидерланды, Украину, Португалию, Францию и Германию, но все десять раз выигрывала Россия.

Негостеприимные хозяева компенсируют поражения гостей за пределами поля – понятно, что нужен серьезный бюджет, чтобы зимой привезти такое количество легенд футбола в Москву. Но поскольку это уже хорошая традиция, то многие соглашаются, чтобы повидать старых знакомых. Вот где Мендьета сможет повстречать Тотти? Только в Москве, ведь если поедет в Рим отдохнуть или по делам с концертом (Гаиска – известный диджей), то вряд ли станет тревожить Франческо.

Скорее позвонит бывшим напарникам по «Лацио». Так что Кубок Легенд это еще и тусовка. Например, французские игроки Фрей, Скиллачи, Бумсонг, Кандела, Галлас и Гову могут провести время вместе в заснеженной Москве, а потом встретятся еще раз, если посетят чемпионат мира летом. Смогут сравнить, насколько сильно отличаются зима и лето в России, во Франции такой переход сезонов встретишь не всегда. Тотти вообще считает, что Россия – это другой конец света по сравнению с Италией, но не стоит критиковать Императора – в школе он учился на одни тройки.

Почему Кубок Легенд надо разыгрывать и дальше?

Это отличный турнир хотя бы по той причине, что на трибунах выделяют места для детей из приютов и приглашают воспитанников академий столичных клубов. Для малышей возможность увидеть вживую Тотти – подарок. Даже если они слишком маленькие, чтобы помнить его лучшие матчи, рядом найдутся взрослые фанаты Плетикосы, Стоичкова, Мендьеты, Де Бура, Ди Ливио, Симао, Феррейры, Мендеша, Паулеты или Кураньи.

Не говоря о российских игроках – приятно увидеть на поле Смертина, Широкова, Кирьякова, Булыкина, Хлестова, Титова, Павлюченко и Аленичева. Турнир дружеский, выставочный, призванный развлечь – как игра Германии и Франции, где счет получился 16:6. Но в этом и прелесть. Не стоит думать, что итальянцы, французы или португальцы приезжают в Москву за победой. Просто есть традиция и ее чтят. Как и традицию, что играют все, а побеждает сборная России – в финале обыграли Португалию 8:4, и это десятая подряд победа хозяев.

Пора бы гостям разозлиться, ведь такая серия, когда играют ветераны, смотрится оригинально – в подобных матчах сложно быть серийным победителем! Но пока звезды дарят голы, играют невероятно результативно, а команда России получает уникальную возможность выиграть трофей, чем пользуются десять лет подряд. Приятный зимний турнир для тех, кто в Москве соскучился по большому футболу вживую. Франческо Тотти в столице России бывает нечасто, вернее, очень редко, и хорошо, что у него есть повод заглянуть в гости.

Только представьте, что через лет пять-шесть в составе сборной Звезд приедет Месси, а в составе Португалии – Роналду. Вот это будет заруба с командой Акинфеева, Аршавина, Кержакова и компании! Пусть игра товарищеская, но мастерство, голы и эмоции настоящие. Да и победы напоминают, что не так плохи футболисты в России, как их официальные результаты в сборной. Люди поколений Аленичева и Павлюченко абсолютно точно умели играть в футбол, а вопрос нередко был в мотивации. Заставить россиян играть на результат смогли лишь раз, а на Кубке Легенд удается получать удовольствие каждый год десятилетие подряд.

Фотоотчет с Кубка Легенд: как сейчас выглядят звезды 90-х и 2000-х