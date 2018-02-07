  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Испания. Кубок
  • Германия. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Кубок 2017/2018, 4-й раунд, переигровка1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт КаунтиФонбет1.081019
Германия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургФонбет1.73.75
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесФонбет1.54.256.6
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар---
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда---
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта---
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Квалификационный плей-офф1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар (до 19)Краснодар (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Реал М (до 19) (Мадрид)Реал М (до 19)---

Милованов: «Стадионы будут возведены в срок, несмотря на иски Минспорта к генподрядчику»

сегодня, 03:26

Генеральный директор ФГУП «Спорт-Инжиниринг» Алексей Милованов заявил, что подача исков со стороны Министерства спорта РФ к генподрядчику двух стадионов ЧМ-2018 АО «Стройтрансгаз» не повлияет на сроки завершения строительства арен в Волгограде и Нижнем Новгороде:

«Иски поданы в соответствии с условиями государственных контрактов, которые эти компании нарушили в прошлом году в части выполнения ряда обязательств по графикам строительных работ. Вместе с тем эта процедура не повлияет на конечные сроки завершения строительства стадионов. Все стадионы будут построены в соответствии с текущими и утверждёнными графиками работ и будут полностью готовы к проведению тестовых матчей, запланированных на март-апрель этого года».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
На «Казань-Арене» провели тест, чтобы проверить надежность системы энергосбережения
02 февраля 2
Путин осмотрел «Ростов-Арену» с вертолёта
02 февраля 9
Открыт набор стюардов для работы на стадионе «Спартака» на матчах чемпионата мира
01 февраля 8
Два стадиона России получили сертификат европейского качества
31 января 13
Стадион в Калининграде будет готов к 1 апреля
30 января 7
«Лужники» и «Крестовский» поборются за звание лучшей арены 2017 года
30 января 159
Обсудить
Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 07:43
Мутко - во всем виноват слепой кот предсказатель!!!
VIPded
VIPded
сегодня в 07:27
Да фигли нам ещё несколько лярдов бюджета в этом цейтноте не распилить...(((
ДСА
ДСА
сегодня в 05:15
У Генподрядчика желвние строить совсем пропадет, а менять уже некогда.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 03:37
В России все как обычно,без скандалов обойтись не могут,что не стройка то обезательно что то да случится...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100