Милованов: «Стадионы будут возведены в срок, несмотря на иски Минспорта к генподрядчику»

Генеральный директор ФГУП «Спорт-Инжиниринг» Алексей Милованов заявил, что подача исков со стороны Министерства спорта РФ к генподрядчику двух стадионов ЧМ-2018 АО «Стройтрансгаз» не повлияет на сроки завершения строительства арен в Волгограде и Нижнем Новгороде:

«Иски поданы в соответствии с условиями государственных контрактов, которые эти компании нарушили в прошлом году в части выполнения ряда обязательств по графикам строительных работ. Вместе с тем эта процедура не повлияет на конечные сроки завершения строительства стадионов. Все стадионы будут построены в соответствии с текущими и утверждёнными графиками работ и будут полностью готовы к проведению тестовых матчей, запланированных на март-апрель этого года».