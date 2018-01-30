Top.Mail.Ru
«Лужники» и «Крестовский» поборются за звание лучшей арены 2017 года

30 января 2018, 19:29

Стадионы «Лужники» и «Санкт-Петербург» вошли в число 27 лучших арен мира, открытых/реконструированных в прошлом году. 

7 марта по результатам голосования будет выбрана одна арена, которая и получит звание «Стадион года».

Напомним, что по итогам 2016 года лучшим был назван Олимпийский стадион в Лондоне, на котором играет «Вест Хэм», а третье место заняла арена «Краснодара».

Перевод с stadiumdb.com
spartach n1
spartach n1 ответ piercman (комментарий удален) (раскрыть)
31 января 2018 в 00:39
С поразительной последовательностью появляются аргументы апгрейда,скоро выяснится что изначально валька стакан себе хотела там гараж построить,ах какой простор для распила !))
spartach n1
spartach n1 ответ Казанский (раскрыть)
31 января 2018 в 00:22
Казанский
Казанский ответ piercman (комментарий удален) (раскрыть)
31 января 2018 в 00:18
На поле Зенит может и в 7-й раз выйти,только уже не на траву,а в болото))
spartach n1
spartach n1
31 января 2018 в 00:16
В прежние времена за воровство руки отрубали,а теперь на награды претендуют !
Казанский
Казанский ответ piercman (комментарий удален) (раскрыть)
31 января 2018 в 00:12
У вашего рулонного газона гарантия 5 матчей))Ты сначала узнай,потом пиши))
Казанский
Казанский ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
31 января 2018 в 00:11, ред.
Классный стадион,а у крыши механизм как у фотоаппарата "лепестки" работают))
Казанский
Казанский
31 января 2018 в 00:03
Анекдот-арену в прошлом году сдали?))Самый дорогостоящий долгострой-вот её номинация))
spartach n1
spartach n1
31 января 2018 в 00:02
spartach n1
spartach n1
30 января 2018 в 23:59
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    30 января 2018 в 23:31
    MadPampers
    =========================
    Вас задели мои слова ? Сочуствую...
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    30 января 2018 в 23:29
    piercman
    =========================
    Да хоть по 1000 летней технологии,это все отмазы ваши,позор стадиона в Питере в том что за те деньги что вложили в этот стадион сделали ужасное поле я глазам своим поверить немог,Краснодарский стадион не только красив внутри и это признали в европе ,и в России ,но и за ее пределами,а поле практически всегда в идеальном состоянии...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    30 января 2018 в 23:25
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    30 января 2018 в 23:20
    Ваня лучший
    =========================
    Так то что они «открылись» то был тестовый матч который с треском провалился... И сказано было что после матча что многое будут исправлять... Так что я все правильно написал...
    LOpp
    LOpp
    30 января 2018 в 23:13
    безусловно главными фаворита на звание лучшей арены 2017г. являются Лужники и "Ванда Метрополитано" домашняя арена Атлетико Мадрид. Оба стадиона с богатыми традициями и с не менее богатой историей, на которых играли уважаемые клубы с большой историей.
    MadPampers
    MadPampers ответ MIKITA463295 (раскрыть)
    30 января 2018 в 23:06
    ты статью то читай, Краснодар был построен в 2016 и занял своё достойное 3-е место, в статье речь о стадионах, построенных в 2017
    MadPampers
    MadPampers
    30 января 2018 в 23:03
    Я умом осознаю, что Крестовский с его вечным гемороем в желтой прессе ну никак не выиграет это звание, но *ука, откуда в этом списке Лужники, нет, стадион красивый, стильный модный современный, но по каким критериям стадион выбирали - вот в чём вопрос, просто вспоминая кошмарные истории после матча Россия - Аргентина, не совсем понятно как в этом списке оказались Лужники
    Nikola45
    Nikola45
    30 января 2018 в 22:24
    Всем спокойной ночи!
    Nikola45
    Nikola45 ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
    30 января 2018 в 22:23
    А арена и правда просто шедевр! Поверьте я много чего за свою жизнь повидал! Есть конечно что нужно причесать но причешут со временем!
    Nikola45
    Nikola45 ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
    30 января 2018 в 22:22
    Владимир так это же ваши своровали! Бывшее минстрой!
    Nikola45
    Nikola45 ответ Свинельд (комментарий удален) (раскрыть)
    30 января 2018 в 22:21
    Да этоже не Спартаковский стадион! А Федуновский! Уйдет и Арену с собой заберет! Опять будут снимать в Химках! Как были Бомжами так и остались ))
    Nikola45
    Nikola45 ответ LOpp (раскрыть)
    30 января 2018 в 22:16, ред.
    Я не был на Краснодарском не могу судить! Но Есть один плюс! В Феврале +18!
    Nikola45
    Nikola45 ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
    30 января 2018 в 22:15
    У нас столько места не было под новый парк! Но там и старый хорош! )) Вы покажите Открывашку ))
    LOpp
    LOpp ответ piercman (комментарий удален) (раскрыть)
    30 января 2018 в 22:14, ред.
    ну не знаю, судя по телевизионным трансляциям, внутри стадион Краснодара выглядит гораздо красивее чем Крестовский. Ваш какой-то обычный, как Химки-Арена, только в два раза крупнее и газон какой-то плешивый.
    Nikola45
    Nikola45
    30 января 2018 в 22:14
    FROLL 001
    FROLL 001 ответ Nikola45 (раскрыть)
    30 января 2018 в 22:11
    Точно. Западного Скоростного диаметра нет! Фейк ньюс от Антихера!
    Nikola45
    Nikola45 ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
    30 января 2018 в 22:08
    Когда Спартак играл что вы слышали о поле? ))
    Nikola45
    Nikola45 ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
    30 января 2018 в 22:08
    Владимир а вы где эту картинку скачали? )) Это фейк! )) Там нет не ЗСД не моста! Да куча чего нет! )) Вы чего нам тут 73о то подгоняете? ))
    FROLL 001
    FROLL 001 ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
    30 января 2018 в 22:08, ред.
    И что ты тут компьютерный рисунок выложил и фотку Кресовского с самого невыгодного ракурса?
    Вот реалии
    Nikola45
    Nikola45 ответ derrik2000 (раскрыть)
    30 января 2018 в 22:04
    Да тут конечно абзац )) Официальное лицо такое нести не должен! Можно было бы на прямую рассказать как Спартаковцы загадили за одну игру Арену! ))
    Nikola45
    Nikola45 ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
    30 января 2018 в 22:03
    Да прекратите! Крыша открывалась и открывается! Дело в другом! Смотреть на Крестовском можно в любую погоду а в нашей стране она не радует нас! 15 февраля пойдете на стадион? Я 22 буду смотреть комфортно 18 градусов плюс для меня смотреть футбол комфортно ))
