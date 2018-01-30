«Лужники» и «Крестовский» поборются за звание лучшей арены 2017 года

Стадионы «Лужники» и «Санкт-Петербург» вошли в число 27 лучших арен мира, открытых/реконструированных в прошлом году.
7 марта по результатам голосования будет выбрана одна арена, которая и получит звание «Стадион года».
Напомним, что по итогам 2016 года лучшим был назван Олимпийский стадион в Лондоне, на котором играет «Вест Хэм», а третье место заняла арена «Краснодара».
Вас задели мои слова ? Сочуствую...
Да хоть по 1000 летней технологии,это все отмазы ваши,позор стадиона в Питере в том что за те деньги что вложили в этот стадион сделали ужасное поле я глазам своим поверить немог,Краснодарский стадион не только красив внутри и это признали в европе ,и в России ,но и за ее пределами,а поле практически всегда в идеальном состоянии...
Так то что они «открылись» то был тестовый матч который с треском провалился... И сказано было что после матча что многое будут исправлять... Так что я все правильно написал...
Вот реалии
