«Лужники» и «Крестовский» поборются за звание лучшей арены 2017 года

1517329776

30 января 2018, 19:29

Стадионы «Лужники» и «Санкт-Петербург» вошли в число 27 лучших арен мира, открытых/реконструированных в прошлом году.

7 марта по результатам голосования будет выбрана одна арена, которая и получит звание «Стадион года».

Напомним, что по итогам 2016 года лучшим был назван Олимпийский стадион в Лондоне, на котором играет «Вест Хэм», а третье место заняла арена «Краснодара».