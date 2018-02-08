Манчестерские клубы поспорят за 15-летнего «Убийцу» из «Барселоны»

Яркая игра 15-летнего таланта «Барселоны» Пабло Морено уже привлекла внимание ряда европейских топ-клубов. Нападающий забил 16 голов и стал главным снайпером чемпионата Испании в своей возрастной группе.

Сообщается, что на юного футболиста нацелились «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», однако каталонцы не собираются так просто отпускать своего воспитанника. В Испании Морено называют «Убийцей» за мастерство и хладнокровие у ворот соперников.

«Блаугранас», по слухам, собираются встретиться с игроком и его агентом, чтобы обсудить контракт, который предотвратит возможный уход перспективного форварда.

Напомним, что в феврале на радары «Барселоны» попал молодой греческий защитник.