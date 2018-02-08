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Манчестерские клубы поспорят за 15-летнего «Убийцу» из «Барселоны»

вчера, 13:25

Яркая игра 15-летнего таланта «Барселоны» Пабло Морено уже привлекла внимание ряда европейских топ-клубов. Нападающий забил 16 голов и стал главным снайпером чемпионата Испании в своей возрастной группе.

Сообщается, что на юного футболиста нацелились «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», однако каталонцы не собираются так просто отпускать своего воспитанника. В Испании Морено называют «Убийцей» за мастерство и хладнокровие у ворот соперников. 

«Блаугранас», по слухам, собираются встретиться с игроком и его агентом, чтобы обсудить контракт, который предотвратит возможный уход перспективного форварда.

Напомним, что в феврале на радары «Барселоны» попал молодой греческий защитник.

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Все комментарии
yudin_duda
yudin_duda
вчера в 18:22
Это для голубого гейния, он сразу научит симулировать ))
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 18:16
Ну и заголовок)))))))))
Пластун
Пластун
вчера в 17:22
Если отпустят то зачем тогда нужна детская школа???? Подтяните его к основе и просмотрите на матчах которые уже ничего не будут решать.
Igo0rek
Igo0rek ответил hohoл
вчера в 16:56
hohoл:
15 лет, а у него уже агент свой. мда...
Ой, ну давайте теперь "расстреляем" его, пообсуждаем как этот малец зажрался... А, тут у местных есть даже дежурная фраза: "Куда катится мир?"...

Почитаешь тут порой комментарии и реально понимаешь, что у многих, какое-то деревенское мышление...

Повторю в сто первый раз, что каждый человек имеет право делать то, что считает нужным, тратит свои деньги так, как считает нужным. И никто не в праве его осуждать.
hohoл
hohoл
вчера в 16:21
15 лет, а у него уже агент свой.
мда...
NOVA
NOVA
вчера в 16:02
во команда собралась: зубастики. гномы, убийцы, баляруны...!!))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:46
Воспитуешь игрока, воспитуешь, а он без всяких проблем может взять и уйти в другой клуб, он же ребенок!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 14:51
Отпускать перспективных игроков нельзя ,самим нужен
Zeychba
Zeychba
вчера в 14:33
15 лет ему. Перехватят, а потом получат запрет на регистрацию новичков. Барса уже за это дело попадала сама.
Juve14
Juve14
вчера в 14:31
ПСЖ не дремлет, прощайтесь с парнем барселонцы
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 14:02
Полиция выиграет борьбу за него у Манчестерских клубов)
Ik4404
Ik4404
вчера в 14:02
А заголовок вроде бы он кого то убил.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 14:01
Ну в аренду можно его отдать на некоторое время в АПЛ. Тем более если им уже интересуются такие гранды как МЮ и МС. А потом обратно забрать.
13 RUS
13 RUS
вчера в 13:46
Замена подросла
Red_team
Red_team
вчера в 13:46
В 15-ть лет уже укокошил кого-то, накой МЮ и мс этот уголовник?
kor_toxa
kor_toxa
вчера в 13:39
В 15 лет уже с агентом....писец
Groove000
Groove000
вчера в 13:31
не думаю, что отпустят. к тому времени, как он сможет играть за основу Барсы, Месси уже закончит карьеру, и встанет вопрос о мощном форварде
руна
руна
вчера в 13:30
как бы игил не включилось за такого убийцу))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:27
раз такой уж прям убийца, то барса просто так его не отпустит явно
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