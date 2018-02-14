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Почеттино: «Большую часть матча мы доминировали над „Ювентусом“ и заслужили победу»

сегодня, 02:01
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвёл итоги первого матча с «Ювентусом» (2:2) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы доминировали над „Ювентусом“ на протяжении большей части матча, играя в свой футбол. Думаю, это был фантастический матч. Мы пропустили 2 гола за 7 минут, но характер, который мы сегодня продемонстрировали, был превосходным. В первую очередь я хочу поблагодарить своих игроков, потому что здесь, в Турине, было очень сложно отыграться со счёта 0:2. И я думаю, что в итоге мы заслужили победу, а не ничью.

Возможно, что гол Игуаина был забит из офсайда. Соглашусь, что промах Гонсало с пенальти был решающим моментом встречи, вам необходима удача в футболе. Это правда, что 1:2 – не то же самое, что и 1:3, но в тот момент команда не заслуживала того, чтобы снова уступать в два мяча. Во втором тайме мы сыграли намного лучше и в итоге добились ничьей. Это хороший результат, но мы немного сожалеем, ведь были намного лучше соперника.

Однако, здесь ещё ничего не решено. „Ювентус“ – большой клуб, поэтому, конечно, они могут победить на „Уэмбли“, но мы тоже надеемся их обыграть. Будет здорово сделать это на глазах у наших болельщиков».

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 11:07
Вы заслужили ничью
soccer2014
soccer2014
сегодня в 07:45
Ну если вот так будет рассуждать, что мол мы были на много лучше соперника то получит от Юве по шее, не надо забывать что это Юве и когда он включается, особо то и не замечают сопротивление тотенхема.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 07:11
Удачи Юве.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:45
Что правда, то правда - "Ювентусу" немного повезло.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Owl Fake
сегодня в 02:42
Owl Fake:
Скажите спасибо, что оборона ТТХ подарок за подарком дарила. Что бы синьора без них делала..
на ваши подарки наши ответили своими подарками, так что здесь все ровно.
Owl Fake
Owl Fake ответил BESTjuventus10
сегодня в 02:38
BESTjuventus10:
скажите спасибо что со счетом 4-0 в первом тайме не ушли в раздевалку. заслужили победу они. пфф
Скажите спасибо, что оборона ТТХ подарок за подарком дарила. Что бы синьора без них делала..
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 02:04
скажите спасибо что со счетом 4-0 в первом тайме не ушли в раздевалку. заслужили победу они. пфф
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