Почеттино: «Большую часть матча мы доминировали над „Ювентусом“ и заслужили победу»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвёл итоги первого матча с «Ювентусом» (2:2) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы доминировали над „Ювентусом“ на протяжении большей части матча, играя в свой футбол. Думаю, это был фантастический матч. Мы пропустили 2 гола за 7 минут, но характер, который мы сегодня продемонстрировали, был превосходным. В первую очередь я хочу поблагодарить своих игроков, потому что здесь, в Турине, было очень сложно отыграться со счёта 0:2. И я думаю, что в итоге мы заслужили победу, а не ничью.

Возможно, что гол Игуаина был забит из офсайда. Соглашусь, что промах Гонсало с пенальти был решающим моментом встречи, вам необходима удача в футболе. Это правда, что 1:2 – не то же самое, что и 1:3, но в тот момент команда не заслуживала того, чтобы снова уступать в два мяча. Во втором тайме мы сыграли намного лучше и в итоге добились ничьей. Это хороший результат, но мы немного сожалеем, ведь были намного лучше соперника.

Однако, здесь ещё ничего не решено. „Ювентус“ – большой клуб, поэтому, конечно, они могут победить на „Уэмбли“, но мы тоже надеемся их обыграть. Будет здорово сделать это на глазах у наших болельщиков».