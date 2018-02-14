Ламела: «Посмотрев друг другу в глаза, мы решили, что матч не может закончиться вот так»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела подвёл итоги первого матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2):

«В первые 10 минут всё складывалось действительно очень непросто. Мы изрядно пострадали за эти минуты, но посмотрев друг другу в глаза, решили, что матч не может закончиться вот так. Контроль мяча очень помог нам, а когда счёт стал 1:2, у нас появилась уверенность в том, что мы можем отыграться.

Мы добились отличного результата, будучи уверенными в себе. Даже после 0:2 мы не опустили руки. После такого начала это можно назвать хорошим исходом.

Не знаю, как будет действовать „Ювентус“ в ответной игре. Им нужно забивать, но мы будем играть в свой футбол, как и всегда.

Мы все знаем, на что способен Пипита (Прим. - Гонсало Игуаин), он провёл выдающийся матч. В следующий раз мы должны остановить его и всех, кто помогает ему в атаке. Если мы лучше справимся с этой задачей, то можем пройти в четвертьфинал.

Возможно, к тому моменту будет готов и Пауло Дибала, но теперь мы чувствуем большую уверенность в своих силах».