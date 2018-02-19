«Амкар» подтвердил контакт с Оланаре

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин подтвердил информацию, что клуб планирует подписать контракт с форвардом ЦСКА Оланаре.



«Давайте „Амкар“ будет комментировать информацию по Оланаре, когда контракт будет подписан. Каждый день что-то меняется, поэтому пока что-то говорить преждевременно. Но все идет к подписанию контракта, будет на это надеяться. Мы не отказывались от идеи его приглашения, просто были моменты связанные с условиями аренды.



Согласился ли сам игрок? Вот когда подпишем, тогда будет понятно, что пошел. Повторюсь, сейчас рановато говорить об этом.



Завтра стоит ожидать подписание контракта? Думаю, да».