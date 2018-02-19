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«Амкар» подтвердил контакт с Оланаре

сегодня, 11:35

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин подтвердил информацию, что клуб планирует подписать контракт с форвардом ЦСКА Оланаре

«Давайте „Амкар“ будет комментировать информацию по Оланаре, когда контракт будет подписан. Каждый день что-то меняется, поэтому пока что-то говорить преждевременно. Но все идет к подписанию контракта, будет на это надеяться. Мы не отказывались от идеи его приглашения, просто были моменты связанные с условиями аренды.

Согласился ли сам игрок? Вот когда подпишем, тогда будет понятно, что пошел. Повторюсь, сейчас рановато говорить об этом.

Завтра стоит ожидать подписание контракта? Думаю, да».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 14:02
Удачи ему.
Kerri
Kerri
сегодня в 12:55
Видимо в Амкаре деньги появились, вот и с контрактом решили.
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 11:59
Ну, если в "Амкаре" - то удачи пацану. Пусть резвится.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 11:44
Ну вот кони ещё один талант угробили ))
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:39
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