Жилберто Силва и Галлас посетят товарищеские матчи России с Францией и Бразилией

20 марта 2018, 11:18

Пресс-служба ФИФА сообщает, что чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии и финалист чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции посетят контрольные матчи россиян с национальными командами Бразилии и Франции.



«Очень рад новой возможности посетить Россию. Уже побывал там перед Кубком Конфедераций, видел Красную площадь, общался с местными жителями, и это был отличный опыт. Увидеть игру сборной Бразилии против команды страны-организатора на главной арене чемпионата мира — это уникально. „Лужники“ — стадион с очень богатой историей, и он станет еще более знаковым после того, как там пройдет матч открытия и финал чемпионата мира, надеюсь, Бразилия на нем снова окажется 15 июля», — заявил Жилберто Силва.



«Будет здорово оказаться в Санкт-Петербурге за три месяца до начала чемпионата мира по футболу, которого с нетерпением ждут не только в России, но и во всем мире. Думаю, что товарищеский матч предоставит игрокам прекрасную возможность понять, чего можно ожидать, когда начнется турнир. Я был на открытии Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге в прошлом году — это прекрасный город и стадион, буду рад оказаться на трибунах и вновь почувствовать эту особую футбольную атмосферу», — отметил Галлас.